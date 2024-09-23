Будут учиться дольше, чем раньше: в Украине внедряют новую систему обучения в школах

Изменений следует ожидать уже с 2027 года

С 2027 года в Украине в рамках школьной реформы будет введено трехлетнее профильное среднее образование. Учащиеся в школах будут учиться не 11 лет, а 12, то есть дольше, чем раньше.

Об этом, почему эти изменения будут претворены в жизнь, рассказал министр образования и науки Украины Оксен Лисовой. Он отметил, что с 2025 года профильное ведомство запустит соответствующий пилотный проект.

По словам Лисового, ученики смогут в соответствии со своими интересами выбирать профили. В частности, после 9 класса школьники смогут поступить на обучение в профильный колледж, чем смогут получить новую профессию. С 2027 года 9-классникам придется выбирать: поступать в академический лицей или учиться в профессиональном колледже.

Кроме того, министр анонсировал изменения в системе высшего образования Украины. В частности, в МОН заявили, что планируют сократить бакалавриат.

"Сейчас мы отдельно работаем с командой директората высшего образования и по некоторым направлениям предполагаем сокращение бакалавриата. Когда мы придем к этому решению – отдельно сообщим", — заявил Лисовой.

Ранее "Телеграф" писал, что предстоящая реформа финансирования высшего образования нацелена на то, чтобы реально реагировать на требования рынка труда.