Правительство выплатит миллионы спортсменам, которые не выиграли медали на Олимпиаде: украинцы в гневе

Украинские власти решили поощрить спортсменов, которые были близки к медали на Олимпийских играх в Париже

Кабинет Министров Украины одобрил проект постановления о поощрении спортсменов и их тренеров за выступление на XXXIII летних Олимпийских играх в Париже. Примечательно, что такие страны, как Великобритания, Швеция и Норвегия не платят своим спортсменам даже за олимпийские медали.

Речь идет об атлетах, занявших на Играх 4-6 места, а также их тренерах. Об этом сообщает официальный сайт Министерства молодежи и спорта Украины.

На Играх 29 украинских спортсменов заняли места с четвертого по шестое. Они получили дипломы Международного олимпийского комитета (МОК). Министерство молодежи и спорта разработало проект постановления, чтобы поддержать атлетов, которые в условиях войны достигли значительных результатов. Больше всех заработал гимнаст Илья Ковтун (700 тысяч грн), который также принес стране медаль.

Илья Ковтун

Постановление предусматривает следующие единовременные выплаты:

4 место – 250 тыс. грн

5 место – 200 тыс. грн

6 место – 150 тыс. грн

В сети раскритиковали Кабмин за подобную растрату бюджетных средств по время большой войны. Хотя нашлись и те, кто выступил за финансовую поддержку спортсменов.

Напомним, Украина показала лучший результат на Олимпиадах за последние 12 лет. Наша команда сумела завоевать 12 наград (3 золотых, 5 серебряных, и 4 бронзовых). Украинские власти обещали выплатить атлетам за "золото" 125 тысяч долларов, за "серебро" — 80 тысяч долларов, а за "бронзу" — 55 тысяч долларов. Эти же призовые предусмотрены и для пара атлетов за подобные достижения на Паралимпиаде-2024.