Учебные программы для мобилизованных оторваны от реальности: военный объяснил почему

Базовая общевойсковая подготовка сейчас должна длиться месяц.

Периодически в публичном пространстве возникают дискуссии о подготовке мобилизованных — достаточно ли времени ей уделяется, насколько она качественная и соблюдаются ли меры безопасности при ее проведении. Очередной виток произошел из-за трагедии в Полтаве, когда россияне нанесли удар по учебному центру по подготовке связистов. Плюс рядовые граждане время от времени пытаются посеять "зраду", рассказывая о людях, которые оказываются в воинских частях сразу после ТЦК, или жалуются, что после месяца в учебном центре те оказываются на фронте без базовых навыков.

Учитывая, что на днях и главком ВСУ Александр Сырский поднял эту тему, была она вынесена и на рассмотрение Ставки Верховного главнокомандующего, проблема все-таки существует. "Телеграф" разбирался, какие варианты обучения доступны для мобилизованных, какие проблемы вынуждены преодолевать учебные центры и почему иногда результат может не соответствовать заявленному. Помогал в этом Роман Доник – руководитель преподавательско-инструкторской группы 151 Учебного центра ВСУ.

Время в укрытии нужно добавлять к сроку обучения

Теоретически перед тем, как попасть на фронт, все мобилизованные должны пройти трехэтапное обучение. Сначала – базовую общевойсковую подготовку (БОВП, чаще используется украинская форма БЗВП — Ред.), на которую по закону выделено 30 суток. Плюс еще от 14 до 50 суток может продолжаться профессиональное обучение, в зависимости от того, какой военно-учетной специальностью должен овладеть новобранец. И вдобавок еще 15 суток предполагается отводить на коллективные тренировки. Но то, что страна находится в активной фазе войны, конечно, вносит свои коррективы.

- Сейчас очень не хватает нормы, которая позволила бы продлевать сроки обучения на время вынужденного простоя из-за угрозы обстрелов, — приводит пример Роман Доник. – В нашем центре, из-за нахождения в зоне поражения ракет С-300, хорошо налажена система обнаружения и оповещения, поэтому мы стараемся выстраивать работу так, чтобы не терять время. Где-то переносим обед, где-то еще чем жертвуем, но выполняем все запланированное. И в том, что нет устойчивого расписания, тоже есть плюс. Это снижает вероятность попасть под удар, к тому же у нас все рассредоточено между разными локациями. Но есть такие центры, которые не учитывают этих моментов, и могут вообще не начать в какой-то день обучения, ведь до обеда была тревога. Или остановить стрельбы на целый день из-за того, что на полигон случайно зашла корова. И значит, что-то мобилизованные не узнали и чему-то не научились, а впоследствии им этого не хватит, чтобы выжить на поле боя. То есть я убежден, если группа провела в укрытии суммарно неделю – столько нужно добавить в срок обучения.

Роман Доник настаивает, что очень многое значит в учебе отношение со стороны инструкторов

В целом, по словам Романа Доника, при добросовестном отношении со стороны инструкторов к преподаванию и мотивации со стороны мобилизованных, определенного законодательно времени для БОВП вполне достаточно. Основная проблема лишь в том, что одну и ту же программу все реализуют по-разному, плюс изменения в них вносятся слишком медленно.

– Программы якобы и обновляют каждые три-четыре месяца, но в некоторых моментах они все равно оторваны от реальности, – продолжает объяснять собеседник. – Возьмем контрольное занятие по БОВП, во время которого мобилизованные стреляют по мишени №4. Она стандартная, грудная, 75 на 75 сантиметров. Мы такого формата если и даем, то только в начале, а так используем мишени формата А4. И даже он великоват.

Или, например, есть упражнение по метанию гранаты с техники, при этом не было упражнения противодействия FPV. А они сейчас активно применяются на фронте, поэтому очень важно, чтобы пехотинцы умели стрелять по малоразмерным целям под углом. Мы разработали соответствующие упражнения и учим не убегать от дронов, а использовать определенные уловки, открывать огонь и поражать эти вражеские "птички".

Есть еще куча ненужных вещей, оставшихся с довоенных времен, и которые непросто менять. С одной стороны, руководящие должности где-то в управлении боевой подготовки занимают те, кто командовал взводом, то есть имели понятие и участвовал в контактном пехотном бою, лет 10-15 назад. С другой стороны, чтобы принять какие-то изменения, сначала собираются предложения от всех родов войск. Пока они обсуждаются, обдумываются, утверждаются, появляется куча новых вызовов, – добавляет Роман.

Ставим за основу: все действия должны быть осознаны

Среди ключевых моментов, влияющих на то, насколько обученным выйдет новобранец после центра, являются инструкторы. Роман отмечает, что среди них до сих пор много тех, кто не имеет практического опыта или имеет неактуальные знания и не учитывает быстрые изменения.

– Можно на огневой подготовке выдать людям по 30 патронов, поставить напротив ростовой мишени. Они их выстреливают поочередно, попадают пару раз и довольны собой. А можно делать по-другому, работать с каждым индивидуально. Поставить вкладку, показать, как правильно прицелиться, отпускать спусковой крючок, дать выстрелить 3-5 раз, подойти к мишени, посмотреть на результат, обсудить, что было сделано не так. Повторить все несколько раз. То есть, мы ставим за основу, что все действия должны быть осознанными. Человек должен понять, какие действия приводят к плохому результату, а какие наоборот – дают точное попадание. Здесь еще многое зависит и от самого бойца, насколько он сам старательно и добросовестно пытается овладеть военной наукой.

В 151 Учебном центре все теоретические знания закрепляют на практике

На самом деле, среди новобранцев очень мало людей, которые не хотят учиться, даже если это люди в возрасте. Мы стараемся заинтересовать, добавить соревновательный элемент. Мы против позиции от господ-полковников, что мобилизованные должны уже уметь и знать то и другое. Не должны! Они должны были прийти в военкомат, надеть форму, а уже мы обязаны научить их всему, что может понадобиться на фронте. И для нас каждый военнослужащий – это как ребенок, пытающийся делать то, к чему у него нет никаких навыков. Но в нашем случае, от того, насколько хорошо человек научится, зависит будет он жив или мертв, – говорит Роман.

Среди условий, позволяющих 151 Учебному центру держать марку в этом вопросе – тщательный отбор инструкторов. Все они приходят из боевых пехотных подразделений, сначала сами на месте проходят обучение, стажировку и только потом получают допуск к работе.

- Люди, которые учат, должны сами уметь делать это, – отмечает Роман. – Потому что, к сожалению, когда мы только создавали центр, к нам по разным причинам попало два-три десятка людей, которые ни на что не были способны, соответственно, ничему и не могли научить других. Выдумывать ничего не надо, вот твое штатное оружие, вот патроны, вот мишень – выполни тот норматив, который должен выполнить солдат на выходе. Не выходит? Так какой ты инструктор? Мы от таких избавились, потому что у нас все только об эффективности и прикладном значении. Каждые две недели – сборы, где наши инструкторы должны доказывать свой профессионализм.

При этом если будут нарушения дисциплины, например, систематические опоздание, или, не дай Бог, употребление спиртных напитков, командировка закрывается и человек возвращается в подразделение. Все очень жестко, потому что цена очень высока и по-другому нечестно по отношению к тем, кто ждет подготовленного пополнения на передовой. Плюс с учетом близости к границе концепция нашего центра в том, что каждый инструктор в любой момент по звонку может стать командиром пехотного отделения или взвода, взять людей, которых он сейчас учит, и с ними пойти в окопы.

БОВП в подразделении скорее как вынужденная мера

Конечно, прохождение базовой общевойсковой подготовки возможно не только в учебных центрах, но и непосредственно в боевом подразделении. А организовывается она собственными силами, или силами оперативно-тактической группировки или оперативно-стратегической группы войск. Отсюда, кстати, и появляются истории о том, что из ТЦК людей сходу отправляют в части. Но если обучение проходит непосредственно в подразделении, то обязательным должен быть выходной контроль.

- Человек также должен пройти либо полный курс БОВП, либо если имеет опыт, то подтянуть те дисциплины, которые не знает. После этого приглашаются сторонние инструкторы, принимающие контрольные упражнения и ставящие соответствующую отметку в военном билете. Без этого человека не имеют права назначать на боевую должность, – говорит Роман. – Были такие случаи, когда инструкторам говорили, что вот эти 50 человек уже обучены, ставьте им выходной контроль. Наши ребята, конечно, отказывались, были скандалы. Но мы в 151 Учебном центре стоим на том, что должны видеть людей и понимать, что они умеют, и отражать реальный уровень подготовки. Иначе никак. Но такие ситуации имеют место и сейчас.

Такмед на фронте должны знать все, основные моменты в 151 НЦ обобщили в справочнике.

При этом бывает, что нас просят дать специалистов дней на 10, чтобы они поработали с личным составом бригады на месте. Но, по-моему, в этом нет смысла. Человек на БОВП должен идти шаг за шагом. Сначала теория и уже затем практика с постоянным усложнением упражнений. Но в подразделениях нет гарантии, что весь период обучения на него будут приходить одни и те же люди. Потому что сегодня пришли 30 человек, завтра вроде количество такое же, но среди них только часть людей присутствовала накануне. Потому что одни – в наряде, другим нарезали еще какие-то задачи, третьи – заболели.

То есть это такая вынужденная мера. Но по факту в бригадах нет той базы, которая есть в учебных центрах, и времени, чтобы полноценно заниматься. Да, дадут понимание как стрелять, перемещаться, немножко такмеда и вроде бы все ок. А потом первая задача и человек заблудился, потому что не получил хотя бы базовые знания по топографии и ориентированию на местности. У нас все это есть, плюс еще "инженерка", потому что мы вообще отказались от физической подготовки. Я с ужасом слышу, что где-то заставляют бегать в бронежилетах. Для чего это делается? Может, потому, что офицер больше ничего не умеет, как гонять личный состав без всякого смысла, а сам при этом в каком-то облегченном варианте защиты преодолевает дистанцию.

У нас, конечно, новобранцы тоже постоянно в движении и боевой выкладке. Сначала стрельбы, а это значит сходить несколько раз к мишени и обратно, затем добавляется патрулирование. Под конец есть у нас полоса препятствий, где и ползают, и бегут, но это когда уже человек имеет базовые навыки, привык к оружию, бронежилету. Но это не бессодержательная муштра, – констатирует собеседник.

Каждому человеку можно найти применение

Знать об актуальных потребностях пехотинцев в 151 Учебном центре помогает и постоянное общение с боевыми подразделениями. Он ведь единственный, где они проходят восстановление боеспособности.

– К нам они приходят прямо с линии боевого столкновения, – говорит Роман. – Получают пополнение из других подразделений, а дальше более двух недель занимаются по экспресс программе, проходят слаживание, учатся общаться между собой. Мы их прокачиваем как коллектив. Учим, что каждый боец – самостоятельная единица в составе группы, которая может принимать решения, то есть мы учим думать. Давайте честно, если из 10 человек в отделении, трое прям воюет-воюет, то есть может умело стрелять, не боится контактов с врагом, а другие будут набивать магазины, подносить боеприпасы и т.д., это отделение по нынешней войне в стрелковом бою побороть никто не может. Этого достаточно. А если еще есть командир отделения, координирующий огонь, то все – это тигры.

Но, к сожалению, бывает так, что после нашей учебы люди оказываются в других подразделениях и видят, что уровень подготовки у остальных на порядок ниже. Даже командир знает меньше чем солдат, начинается невесть что. Ведь боец будет вынужден думать уже не о том, как выполнить задачу, а о том, как элементарно сохранить свою жизнь, – констатирует Роман и добавляет, что в Учебном центре не только принимают во внимание боевой опыт военнослужащих, чтобы совершенствовать программы обучения, но и выделяют среди них наиболее способных и предлагают дополнительные курсы для пулеметчиков или учат на младших командиров.

В Учебном центре поддерживают атмосферу соревнования, чтобы учиться было нескучно.

– Так получается, что многое делается только в нашем центре. К сожалению. К примеру, у нас ведутся рейтинговые списки на каждого бойца, по всем дисциплинам объективно ставятся отметки, дается краткая характеристика. Указываются все недостатки здоровья, если боец обращается за медицинской помощью, обязательно его возят к врачу. Все это очень жестко, – говорит Роман. – По поводу физической формы тех, с кем мы работаем, у нас определенный конфликт с руководством. Ведь, извините за прозу, в пехоту набирают из военкоматов людей по остаточному принципу. Наиболее мотивированные идут к "Азову", Третьей штурмовой бригаде, ССО, ГУР, затем в морпехи, десантники, и только потом к нам. Но мы стараемся максимально научить и привлечь всех без исключения. Был дядя, который не мог стрелять, но заряжал магазины как робот. У кого-то хорошо получалось бросать гранаты, и это его умение будет полезным на фронте. А кто-то — хороший повар или водитель "космической" категориии, и мы можем его рекомендовать в какое-то подразделение. То есть есть много вариантом, где и как можно каждого мобилизованного человека "использовать" наиболее эффективно.

Это опять-таки об индивидуальном подходе и о человечности в целом. Я своим инструкторам объясняю: "Вы готовите людей так, как готовили бы себя". Иного не дано. Плюс, когда речь идет о людях, пришедших к нам с фронта, следует понимать, их до того бросали месяц изо дня в день на штурмы, забрасывали КАБами, они "затянуты", не разговаривают по несколько дней. И наша задача вернуть им веру в человечность, создать условия, чтобы они могли отдохнуть, постирать вещи. И тогда человек видит, что им занимается, работают как с собой, понимает, что он не "мясо", он ценен для нас, для общества, для государства, – констатирует Роман.

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Ключевые проблемные вопросы, которые поднял во время разговора Роман Доник, "Телеграф" адресовал командованию Сухопутных войск, которому подчинены учебные центры. Как только ответ будет получен, мы его обнародуем. При этом из заявления главкома ВСУ Александра Сырского следует, что срок базовой общевойсковой подготовки будет увеличен. Работа в этом направлении, по его словам, начнется в октябре-ноябре. Кроме того, планируется сделать акцент на качественной подготовке инструкторского состава, что, по мнению армейского руководства, играет основную роль в подготовке мобилизованных.

Как сообщал "Телеграф", в этом году в Украине отменили срочную службу, введя обязательную базовую общевойсковую подготовку. Ее будут проходить студенты в высших учебных заведениях.