Чехия признала, что передавала некачественные боеприпасы Украине

"Снарядная инициатива" под угрозой?

Министерство обороны Чехии признало, что некоторые боеприпасы для Украины могут быть некачественными. Глава ведомства Яна Чернохова подтвердила, что среди закупленных снарядов могут случаться проблемные образцы.

По ее словам, такие случаи редки и не влияют на общую эффективность программы помощи. Информацию об этом опубликовало чешское издание ČTK.

Заявление Черноховой стало ответом на публикацию немецкого издания Handelsblatt, которое со ссылкой на украинских военных сообщило о проблемах с некоторыми снарядами, полученными от Чехии. По данным издания, у части боеприпасов были некачественные детонаторы. Это приводило к преждевременным взрывам и создавало угрозу украинским военным и технике.

По словам министра, ни посол Украины, ни страны-доноры не жаловались на качество боеприпасов. "Мы знаем, что покупаем не только новые, но и старые боеприпасы. Они могут иметь потенциальные проблемы, но это единичные случаи", — сказала Чернохова.

Министр предположила, что статья Handelsblatt может быть попыткой подорвать доверие к чешской помощи. "Никто из доноров не сомневается в нашей инициативе", — подчеркнула она.

Чехия поставляет Украине сотни тысяч артиллерийских снарядов. Это часть снарядной инициативы, которую объявил президент Петр Павел в начале года.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, почему Индия не блокирует поставки своих боеприпасов в Украину. Эта страна не является официальным союзником ни Кремля, ни Украины.