Чехія визнала, що передавала неякісні боєприпаси Україні

"Снарядна ініціатива" під загрозою?

Міністерство оборони Чехії визнало, що деякі боєприпаси для України можуть бути неякісними. Очільниця відомства Яна Чернохова підтвердила, що серед закуплених снарядів можуть траплятися проблемні зразки.

За її словами, такі випадки є рідкісними та не впливають на загальну ефективність програми допомоги. Інформацію про це оприлюднило чеське видання ČTK.

Заява Чернохової стала відповіддю на публікацію німецького видання Handelsblatt, яке з посиланням на українських військових повідомило про проблеми з деякими снарядами, отриманими від Чехії. За даними видання, частина боєприпасів мала неякісні детонатори. Це призводило до передчасних вибухів та створювало загрозу для українських військових і техніки.

За словами міністерки, ні посол України, ні країни-донори не скаржилися на якість боєприпасів. "Ми знаємо, що купуємо не лише нові, а й старі боєприпаси. Вони можуть мати потенційні проблеми, але це поодинокі випадки", — сказала Чернохова.

Міністерка припустила, що стаття Handelsblatt може бути спробою підірвати довіру до чеської допомоги. "Ніхто з донорів не має сумнівів щодо нашої ініціативи", — наголосила вона.

ČTK повідомляє, що Чехія постачає Україні сотні тисяч артилерійських снарядів. Це частина "снарядної ініціативи", яку оголосив президент Петр Павел на початку року.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, чому Індія не блокує постачання своїх боєприпасів в Україну. Ця країна не є офіційним союзником ні Кремля, ні України.