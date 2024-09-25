В канале на Закарпатье вода стала красной: в Госэкоинспекции сделали тревожное заявление (видео)

Начаты лабораторные исследования проб воды

Вода в канале в городе Перечин Ужгородского района Закарпатской области приобрела интенсивную красную окраску. Причину устанавливает Госэкоинспекция, в которой отметили, что эта ситуация "вызывает серьезную обеспокоенность экологической безопасностью и здоровьем населения".

Об этом сообщается на Facebook-странице Государственной экологической инспекции в Закарпатской области. Отмечается, что на место происшествия выехали работники отдела инструментально-лабораторного контроля Инспекции, которые осмотрели покрасневшую воду и отобрали пробы поверхностной воды.

Специалисты устанавливают причины этого необычного явления. Уже начаты лабораторные исследования проб воды.

"В случае выявления превышений норм, информация о загрязнении будет передана в правоохранительные органы для принятия необходимых мер по установлению виновных лиц. Эта ситуация вызывает серьезную обеспокоенность экологической безопасностью и здоровьем населения", — подчеркнули в Госэкоинспекции Закарпатья.

В сети показали видео покрасневшего канала. Тот, кто его снимал, не сдерживал эмоций.

Внимание! На видео есть ненормативная лексика

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