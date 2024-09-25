У каналі на Закарпатті вода стала червоною: у Держекоінспекції зробили тривожну заяву (відео)

Розпочато лабораторні дослідження проб води

Вода в каналі у місті Перечин Ужгородського району Закарпатської області набула інтенсивного червоного забарвлення. Причину встановлює Держекоінспекція, у якій зазначили, що ця ситуація "викликає серйозні занепокоєння щодо екологічної безпеки та здоров'я населення".

Про це повідомляється на Facebook-сторінці Державної екологічної інспекції у Закарпатській області. Зазначається, що на місце події виїхали працівники відділу інструментально-лабораторного контролю Інспекції, які оглянули воду, що почервоніла, та відібрали проби поверхневої води.

Фахівці встановлюють причини цього незвичного явища. Вже розпочато лабораторні дослідження проб води.

"У разі виявлення перевищень норм, інформація про забруднення буде передана до правоохоронних органів для вжиття необхідних заходів щодо встановлення винних осіб. Ця ситуація викликає серйозні занепокоєння щодо екологічної безпеки та здоров'я населення", — наголосили у Держекоінспекції Закарпаття.

В мережі показали відео каналу, що почервонів. Той, хто його знімав, не стримував емоцій.

Увага! На відео є ненормативна лексика

Як розповідав "Телеграф", нещодавно море в Одесі стало бурим. Це є наслідком так званого червоного припливу – масового розмноження одноклітинних водоростей, які ночами змушують воду світитися.