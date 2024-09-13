Залужный опубликовал интересный пост: кто на фото с "железным" генералом (фото)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Залужный поздравил Алексея Халабуду
Бывший Главком ВСУ и действующий посол Украины в Великобритании Валерий Залужный поздравил с Днем рождения Алексея Халабуду. "Железный" генерала опубликовал в сети фото на фоне плаката с именинником.
Соответствующий пост появился в его Telegram. "Телеграф" решил рассказать читателям, кого именно поздравил Залужный.
"Просто будь. С Днем рождения", — подписал фотографию экс-главком.
Кто такой Алексей Халабуда
Алексей Халабуда — полковник Вооруженных сил Украины. Еще в 2015 году он был награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге во время русско-украинской войны.
Он выпускник Академии сухопутных войск 2010 года, специализация — "управление действиями подразделений механизированных войск".
Есть жена Светлана и сын Любомир.
Согласно декларации Халабуды за 2023 год, он заработал почти 2 млн гривен. Семья хранит 21,5 тыс. долларов наличными.
Ранее "Телеграф" сообщил, что Залужного на днях заметили в Киеве. Он прибыл в столицу в составе делегации с главой МИД Британии Дэвидом Лемми.