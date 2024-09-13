Залужный опубликовал интересный пост: кто на фото с "железным" генералом (фото)

Залужный поздравил Алексея Халабуду

Бывший Главком ВСУ и действующий посол Украины в Великобритании Валерий Залужный поздравил с Днем рождения Алексея Халабуду. "Железный" генерала опубликовал в сети фото на фоне плаката с именинником.

Соответствующий пост появился в его Telegram. "Телеграф" решил рассказать читателям, кого именно поздравил Залужный.

"Просто будь. С Днем рождения", — подписал фотографию экс-главком.

Кто такой Алексей Халабуда

Алексей Халабуда — полковник Вооруженных сил Украины. Еще в 2015 году он был награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге во время русско-украинской войны.

Он выпускник Академии сухопутных войск 2010 года, специализация — "управление действиями подразделений механизированных войск".

Есть жена Светлана и сын Любомир.

Согласно декларации Халабуды за 2023 год, он заработал почти 2 млн гривен. Семья хранит 21,5 тыс. долларов наличными.

Ранее "Телеграф" сообщил, что Залужного на днях заметили в Киеве. Он прибыл в столицу в составе делегации с главой МИД Британии Дэвидом Лемми.