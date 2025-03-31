Медведчука вызывают в Украину: что от него хотят

Сюмар назвала этот вызов "очередным анекдотом"

Виктора Медведчука, подозреваемого в государственной измене, вызывают на допрос в Генеральную прокуратуру Украины. Повестка назначена на 16 апреля, хотя всем известно, что он сейчас находится в России.

Такая ситуация выглядит странно, ведь раньше Медведчук был передан российской стороне — его обменяли на украинских военнопленных. Об этом сообщила народная депутат Украины из фракции "Европейская Солидарность" Виктория Сюмар.

В своем сообщении Сюмар назвала этот вызов "очередным анекдотом". По ее словам, прокуратура делает вид, что не знает о том, что подозреваемого в государственной измене Медведчука украинские власти передали Москве.

"Я скажу больше: Медведчуку сейчас даже дают возможность максимально вывести свои активы из Украины. Об этом немало журналистских расследований", — написала депутат.

Следует напомнить, что Виктора Медведчука задержали весной 2022 года. Его подозревали в государственной измене и содействии деятельности террористических организаций. В сентябре 2022 года Медведчука передали российской стороне в рамках обмена военнопленными — кума Путина обменяли на командиров "Азова".

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что выяснилось интересное об обмене Медведчука и Богуслаева. Оказалось, что Россия официально не посылала запрос на обмен относительно Виктора Медведчука.