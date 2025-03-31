До -8 ночью: когда в апреле Украину накроют морозы

Арктический воздух со стороны Финляндии и Баренцева моря движется в центральную часть Европы

Аномально теплая погода, царившая в Украине в течение марта, скоро сменится резким похолоданием. Метеорологи прогнозируют существенное понижение температуры уже с середины первой декады апреля.

Весеннее тепло уступит место холодным арктическим воздушным массам, которые принесут ночные морозы. Об этом в комментарии "Телеграфу" рассказал известный синоптик Игорь Кибальчич.

По прогнозам специалиста, настоящее похолодание придет в Украину примерно с 5 апреля, когда холодный арктический воздух со стороны Финляндии и Баренцевого моря начнет продвигаться к центральной части Европы.

Морозы ожидаются в западных и северных областях страны с 7 апреля. Там ночная температура может снизиться до -2…-8°C. Это похолодание продлится до 10 апреля.

С 8 апреля холодная воздушная масса охватит всю территорию Украины, снижая ночную температуру до -1…+5°C. Таким образом, среднесуточные показатели температуры окажутся на несколько градусов ниже климатической нормы для этого периода.

За актуальными прогнозами погоды и штормовыми предупреждениями следите на сайте Украинского гидрометцентра, где своевременно публикуют всю необходимую информацию об изменениях погодных условий.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что синоптики рассказали, когда в Украину вернется ожидаемое тепло. Совсем скоро теплая погода снова будет радовать украинцев.