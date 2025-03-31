Был секс-символом 20 века: как менялся на протяжении карьеры звезда "Поющие в терновнике" Ричард Чемберлен

Пик популярности актера пришелся на 80-90-е годы

Сегодня, 31 марта, известному американскому актеру Ричарду Чемберлену должно было исполниться 91 год. Он прославился ролями в лентах "Сегун", "Граф Монте-Кристо" и "Поющие в терновнике". 29 марта Чемберлен скончался из-за остановки сердца на фоне осложнения после перенесенного инсульта. Также мы рассказывали о внезапной смерти известного американского актера Брэндона Ли.

"Телеграф" расскажет о карьере актера, и как менялся в течение своего продолжительного творчества.

Ричард Чемберлен в молодости

Будущий актер родился в 1934 году в Лос-Анджелесе. Он овладевал живописью в колледже Pomona College, но после его окончания решил стать актером. В течение 2 лет Ричард проходил военную службу в Корее, во время которой получил звание сержанта.

После службы в армии Чемберлен стал искать работу актером. Параллельно брал уроки актерского мастерства. Первыми киноработами, где Ричард получил эпизодические роли, стали "Дымок из ствола" и "Альфред Хичкок представляет".

Чемберлен начинал карьеру с эпизодов, фото Getty Images

Дебютную главную роль актер получил в телесериале "Доктор Килдер". За него Чемберлен получил "Золотой глобус" и другие награды. В тот период Ричард начал заниматься музыкой и выпустил 2 альбома – Richard Chamberlain Sings и The Theme From Dr. Kildare.

Ричард Чемберлен играл в телесериале "Доктор Килдер", фото Getty Images

Чемберлен получил "Золотой глобус", фото Getty Images

В 1980 году Чемберлен сыграл в минисериале "Сегун". Там он получил главную роль — шкипера Джона Блекторна, то есть возглавляющего экипажа судна. Это дало актеру новую волну популярности.

Чемберлен играл в минисериале "Сегун", фото Getty Images

В 1983 году Чемберлен сыграл одну из лучших своих ролей — католического священника Ральфа де Брикассара в минисериале "Поющие в терновнике". Драма сделала его одним из самых популярных и оплачиваемых актеров того времени в США.

Чемберлен играл в "Поющих в терновнике", фото Getty Images

В 90-х американец исполнил роли главных героев в минисериалах "Валленберг — история героя", "Тайна имени Борна", "Сентениал" и "Дорога на запад". Также успешными с участием Чемберлена стали театральные постановки "Моя прекрасная леди" и "Звуки музыки".

Чемберлен был одним из самых популярных актеров в 90-х, фото Getty Images

Ричард Чемберлен в 2000-х

В 2003 году актер представил биографическую книгу Shattered Love, в которой признался о гомосексуальной ориентации. Он состоял в гражданском браке с актером и писателем Мартином Раббеттом с середины 70-х.

Чемберлен признался о гомосексуальности в 2003 году, фото Getty Images

В 2006-2007 годах Чемберлен сыграл в эпизодах телесериалов "Виртуозы", "Части тела", "Отчаянные домохозяйки". В 2008-2009 годах Ричард выступал в региональном туре мюзикла "Спамалот" и играл эпизодические роли в сериалах "Влияние" и "Чак".

Чемберлен продолжал играть в 2000-х, фото Getty Images

В 2010-2011 Чемберлен исполнил второстепенную роль в сериале "Братья и сестры". Там он превратился в старого друга и бывшего бойфренда героя Соула. Позже актер получил главную роль в низкобюджетном фильме "Мы — Гартманы".

Чемберлен в 2010 году, фото Getty Images

Последними киноработами актера стали телесериал в жанре фантастики "Твин Пикс: Возвращение" и американский фильм "Кинотеатр ужасов". Чемберлен умер из-за осложнений после инсульта в 91 год.

Чемберлен в 2017 году, фото Getty Images

Чемберлен умер в 91 год, фото Getty Images

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, как выглядит могила известного украинского актера Анатолия Дяченко. Он трагически погиб в ДТП.