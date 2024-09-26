Уже пора доставать зонтик? Какую погоду обещают украинцам на 27 сентября

В пятницу будет переменчивая облачность, местами будет небольшой дождь

Завтра, 27 сентября, в четырех областях Украины будет небольшой дождь, на остальной территории страны будет облачно с прояснениями. Максимальная температура воздуха поднимется до 28 градусов.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре. На большей части территории Украины осадков не будет, лишь в четырех западных областях местами будет небольшой дождь. Речь идет о Закарпатской, Львовской, Волынской и Ровенской областях: там дождь будет днем.

Ветер будет дуть преимущественно с юга (7-12 м/с), на западе днем ​​местами порывы ветра составят 15-20 м/с.

Ночью температура воздуха будет от 12 до 17 градусов: на востоке Украины 9-14 градусов, днем 23-28 градусов. На крайнем западе Украины температура воздуха составит 20-25 градусов, в Карпатах ночью 9-14 градусов, а днем ​​15-20 градусов.

В Киеве и области тоже будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер южный, порывы составят 7-12 м/с. Температура воздуха ночью будет 12-17 градусов, днем ​​23-28 градусов. В самом Киеве ночью температура воздуха составит 15-17 градусов, а днем 25-27 градусов.

Как сообщал "Телеграф" ранее, синоптик, кандидат географических наук Игорь Кибальчич рассказал, какой в Украине будет погода до конца сентября.