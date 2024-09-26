Вже час діставати парасольку? Яку погоду обіцяють українцям на 27 вересня

У п’ятницю буде мінлива хмарність, місцями невеликий дощ

Завтра, 27 вересня, у чотирьох областях України буде невеликий дощ, на решті території країни буде хмарно із проясненнями. Максимальна температура повітря підніметься до 28 градусів.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі. На більшій частині території України опадів не буде, лише у чотирьох західних областях місцями невеликий дощ. Йдеться про Закарпатську, Львівську, Волинську та Рівненську області: там дощ буде вдень.

Вітер дме переважно з півдня (7-12 м/с), на заході вдень місцями пориви вітру становитимуть 15-20 м/с.

Вночі температура повітря становитиме від 12 до 17 градусів: на сході України 9-14 градусів, вдень 23-28 градусів. На крайньому заході України температура повітря становитиме 20-25 градусів, у Карпатах вночі 9-14 градусів, а вдень 15-20 градусів.

У Києві та області також буде хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південний, пориви становитимуть 7-12 м/с. Температура повітря вночі буде 12-17 градусів, вдень 23-28 градусів. У самому Києві вночі температура повітря становитиме 15-17 градусів, а вдень 25-27 градусів.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, синоптик, кандидат географічних наук Ігор Кібальчич розповів, якою в Україні буде погода до кінця вересня.