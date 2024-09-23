Одна из "самых..." в Европе: какая погода ждет украинцев 24 сентября

Осадков завтра не ожидается

Осенняя погода, которую в Украине ожидали еще на прошлой неделе, кажется, решила задержаться. Во второй день рабочей недели наша страна окажется одной из самых теплых в Европе.

Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко. Согласно её прогнозу, 24 сентября на территории всей Украины не ожидается осадков.

"Завтра Украина будет одной из самых теплых стран Европы, везде светит солнце, без дождя, преимущественно ясно",- отмечает она.

Температура воздуха, сообщает синоптик, в течение дня в большинстве областей будет колебаться в районе +22+26 градусов.

"А где солнце сильнее блеснет, и до +26+28 градусов", — добавляет Диденко.

Вторник в Киеве будет солнечным и теплым — около +25 градусов.

"В ближайшее время так и будет, с незначительными колебаниями. 28 и 29 сентября погода начнет меняться", — считает она.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Южная Африка страдает от аномальной погоды. Там внезапно пошел сильный снегопад. На многих трассах из-за большого количества снега парализовано движение автомобилей. В социальных сетях уже появилось множество фотографий и видео с необычным явлением.