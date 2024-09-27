Могут ли льготники рассчитывать на субсидию

На субсидию влияют доходы, тогда как на право на льготу не всегда

В Украине с 1 октября начнут назначать субсидии на отопительный период. По сравнению с неотапливаемым, сумма государственной помощи возрастет. Часть тех людей, кто может претендовать на получение субсидии, получают льготу на жилищно-коммунальные услуги.

Если человек является получателем льготы, одновременно оформить субсидию он не может. Следует выбрать один из видов государственной помощи на оплату коммуналки. Льготы не начисляются в течение периода получения субсидии.

Важно заметить, что когда льготником является член семьи лица из состава домохозяйства, который при этом не проживает по адресу домохозяйства, он может продолжать получать льготы. Напомним, что не проживание нужно подтвердить документально. Это может быть справка с места работы в другом городе, регистрация временного места жительства, например, как в ВПЛ и т.д.

Если вы получали льготы в течение неотапливаемого сезона, для получения субсидии вам нужно подать пакет документов в Пенсионный фонд, заявление и декларацию в частности. Сделать это можно как онлайн, так и придя лично в Пенсионный фонд.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что среди онлайн инструментов есть способ подачи документов через портал "Дия", через вебпортал Пенсионного фонда, а также через специальное приложение Пенсионного фонда для смартфонов. Подача доступна по упрощенной процедуре.