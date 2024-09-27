Украинцы задолжали за микрокредиты более 361 миллиона долларов США

Практически все микрокредиты берут онлайн

Украинцы по состоянию на 1 июля 2024 года задолжали микрофинансовым организациям (МФО) более 14,5 миллиардов гривен или 361 миллион долларов США. Средняя сумма микрозайма увеличилась в 1,4 раза по сравнению с прошлым годом и достигла 6776 гривен.

Таким образом на 56% выросли долги украинцев по микрокредитам с начала года. Соответствующие данные публикует Опендатабот.

За первое полугодие 2024 года украинцы оформили 3 945 098 кредитных договоров на общую сумму 26,7 миллиардов гривен.

Количество договоров за этот период выросло на 1,5% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

В месяц заключается в этом году 657 тысяч микрокредитных договоров. Средняя сумма кредита выросла в 1,4 раза по сравнению с прошлым годом и составила 6776 гривен.

Стоит отметить, что 96% микрозаймов в этом году берутся онлайн.

По статистике 62% кредитов выдаются сроком от 3 месяцев до года. На краткосрочные займы до месяца приходится лишь 17% кредитов. В 8% микрозаймы берутся на срок более чем 3 года.

С начала года украинцы задолжали микрофинансовым организациям 14,53 миллиардов гривен — таким образом сумма долга выросла на 5,23 миллиардов гривен.

Общий объем долга за полгода вырос в 1,5 раза или на 56%. Интересно, что за первый год полномасштабного вторжения долг перед МФО уменьшился на 4 млрд грн, но уже с 2023 года долг снова начал расти.

Более половины новых долгов — а именно 66% или 3,4 млрд грн — появились с апреля по июнь 2024 года.

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