Українці заборгували за мікрокредити понад 361 мільйон доларів США

Майже всі мікрокредити беруть онлайн

Українці станом на 1 липня 2024 року заборгували мікрофінансовим організаціям (МФО) понад 14,5 мільярда гривень або 361 мільйон доларів США. Середня сума мікропозики збільшилась у 1,4 раза порівняно з минулим роком і досягла 6776 гривень.

Таким чином, на 56% зросли борги українців за мікрокредитами з початку року. Відповідні дані публікує Опендатабот.

За перше півріччя 2024 року українці оформили 3 945 098 кредитних договорів на загальну суму 26,7 мільярдів гривень.

Кількість договорів за цей період зросла на 1,5%, порівняно з аналогічним періодом 2023 року.

На місяць укладається цього року 657 тисяч мікрокредитних договорів. Середня сума кредиту зросла у 1,4 раза порівняно з минулим роком та становить 6 776 гривень.

Варто зазначити, що 96% мікропозик цього року беруться онлайн.

За статистикою 62% кредитів видаються терміном від 3 місяців до року. На короткострокові позики до місяця припадає лише 17% кредитів.

У 8% мікропозики беруться терміном на понад 3 роки.

З початку року українці заборгували мікрофінансовим організаціям 14,53 мільярда гривень — таким чином сума боргу зросла на 5,23 мільярда гривень.

Загальний обсяг боргу за півроку зріс у 1,5 раза чи на 56%. Цікаво, що за перший рік повномасштабного вторгнення борг перед МФО зменшився на 4 млрд грн, але вже з 2023 року борг знову почав зростати.

Більше половини нових боргів — а саме 66% або 3,4 міліарда гривень — з’явилися з квітня по червень 2024 року.

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