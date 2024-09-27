Об этом знают далеко не все: почему в украинском неправильно говорить "не відволікайте"

Есть несколько аналогов, которые следует использовать в нашем лексиконе

Несмотря на то что большинство украинцев осознанно перешло на родной язык, во время общения нередко можно услышать использование русизмов. Например, многие не знают, что фраза "не відволікайте мене" считается неправильной.

В материале Lviv рассказали, какие аналоги лучше использовать, чтобы речь была чистой и красивой. Это стоит запомнить.

Как на украинском сказать "не відволікайте"

Многие используют слово "відволікати" в украинском языке, но оно пошло от русского слова "не отвлекать". В нашем языке оно используется только в прямом смысле и происходит от слова "волокти", то есть тянуть что-то.

Если вы хотите правильно на украинском сказать, например, "не відволікай мене від роботи", то лучше использовать слово "не відривай мене …". Если речь идет об отвлечении внимания, то не нужно говорить "не відволікайте увагу", правильно — "не відвертайте увагу".

Ранее "Телеграф" рассказывал, как сказать на украинском "прихоть". Есть целый арсенал слов для описания наших желаний, даже самых удивительных.

Также мы писали, как сказать "вроде" на украинском языке. Этого языкового паразита следует избавляться.