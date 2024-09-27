Про це знають далеко не всі: чому в українській мові неправильно говорити "не відволікайте"

Є кілька аналогів, які слід використовувати у нашому лексиконі

Попри те, що більшість українців усвідомлено перейшли на рідну мову, під час спілкування нерідко можна почути використання русизмів. Наприклад, багато хто не знає, що фраза "не відволікайте мене" вважається неправильною.

У матеріалі Lviv розповіли, які аналоги краще використовувати, щоб мова була чистою та гарною. Це варто запам’ятати.

Як українською сказати "не відволікайте"

Багато хто використовує слово "відволікати" в українській мові, але воно походить від російського слова "не отвлекать". У нашій мові воно використовується тільки в прямому значенні та походить від слова "волокти", тобто тягнути щось.

Якщо ви хочете правильно українською сказати, наприклад, "не відволікай мене від роботи", то краще використовувати слово "не відривай мене...". Якщо йдеться про увагу, то не варто говорити "не відволікайте увагу", правильно — "не відвертайте увагу ".

Раніше "Телеграф" розповідав, як сказати українською "прихоть". Є цілий арсенал слів для опису наших бажань, навіть найдивовижніших.

Також ми писали, як сказати "вроде" на українській мові. Цього мовного паразита слід позбавлятися.