Трижды была "Женщиной года" и дважды шла в президенты: куда пропала скандальная экс-нардеп Наталья Витренко
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Экс-нардеп ведет антиукраинскую деятельность
В Украине в течение десятков лет работали чиновники, распространявшие российскую пропаганду в угоду Кремлю. Речь идет о Наталии Витренко, которая считалась одной из ведущих коммунисток страны.
"Телеграф" напомнит о деятельности нардепа, а также выясним, куда она исчезла сейчас.
Что известно о Наталье Витренко
Политик родом из Киева. Училась на учетчика в столичном институте народного хозяйства (КИНГ), где осталась в аспирантуре. После окончания вуза сразу вступила в Коммунистическую партию. Параллельно вела научную работу: защитила кандидатскую диссертацию и получила звание "доктора экономических наук". Работала в Академии строительства Украины и Академии экономической кибернетики.
После запрета КПУ Витренко была одной из тех, кто разрабатывал главные идеи Социалистической партии Украины, в частности, программные документы и журнал. Витренко в рядах партии выступала за восстановление Советского Союза.
В 1994 году прошла депутатом в парламент от Социалистической партии Украины. Впоследствии народную избранницу исключили из политической силы из-за разных взглядов. Чиновница выступала за введение двух официальных языков (украинский и русский), разрешение иметь 2 гражданства, а также не признавала частную собственность.
В 1998 году снова попала в Верховную Раду в Прогрессивную социалистическую партию Украины, которую сама создала. Тогда снова имела конфликты с коллегами, из-за чего одноименная фракция этой партии распалась. Через год на политика покушались в Кривом Роге. Она и еще несколько человек получили осколочные ранения.
Интересно, что политика несколько раз признавали "Женщиной года" в Украине. Это было в 1996, 1997 и 1998 годах. А в 1999 году Наталья стала первой женщиной в истории нашего государства, выдвинувшей свою кандидатуру на пост президента. Тогда она набрала 10,97% голосов, заняв 4-е место в рейтинге.
В 2004 году Витренко снова баллотировалась в президенты Украины и заняла 5 место в рейтинге. Она высказывалась против Оранжевой революции и поддерживала Виктора Януковича. В то время поговаривали, что президентскую кампанию Витренко финансировали криминальные группировки. Уже в 2007 году чиновница перешла в оппозицию как Ющенко, так и Януковичу.
В 2014 году в Славянске Витренко помогала организовывать так называемый "референдум", доверяют ли местные украинской власти. После якобы негативного результата в городе начали появляться сепаратисты, финансируемые Россией.
Впоследствии СБУ объявила подозрение бывшему нардепу по поводу сепаратистской деятельности. Оказалось, что возглавляемая ею общественная организация "Дар жизни" направляла средства Фонду поддержки соотечественников за границей в стране-агрессоре. Им руководил нынешний министр иностранных дел России Сергей Лавров. Средства направлялись на финансирование псевдообразований ЛДНР.
Позже сбежала в Россию, откуда рассказывала, что Украиной руководят "нацисты", которые "называют в честь Бандеры и Шухевича улицы". В то же время бывшая депутат обратилась к государствам, входящим в антигитлеровскую коалицию, ввести санкции против Львовской области за "пропаганду символов нацизма, имен нацистских пособий и снос памятников советским воинам-освободителям".
Где сейчас Наталья Витренко
В интервью 2021 года киевлянка высказалась против собственного сына Юрия, возглавлявшего компанию"Нефтегаз Украины". Женщина заявила, что его "подбросила на политическую поверхность СБУ" и назвала его "западником" и русофобом.
В начале полномасштабного вторжения россиян начала оправдывать страну-агрессорку и винить в войне США и Великобританию. Также она выразила возмущение, почему местные жители уезжают из городов, которым грозит оккупация. Позже экс-нардеп не осудила циничные преступления России против украинского населения, среди которых были жестоко замученные и изнасилованы.
В 2022 году Верховный суд запретил политическую силу Витренко – Прогрессивную социалистическую партию Украины.
В 2024 году журналистка Ольга Гончар заметила рекламу Витренко на билборде в Кривом Роге. После возмущения украинцев плакат был демонтирован.
Сейчас Наталья Витренко, вероятно, продолжает проживать в стране-оккупантке. Также бывшая народная депутат продолжает распространять российскую пропаганду.
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