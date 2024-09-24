Экс-нардеп ведет антиукраинскую деятельность

В Украине в течение десятков лет работали чиновники, распространявшие российскую пропаганду в угоду Кремлю. Речь идет о Наталии Витренко, которая считалась одной из ведущих коммунисток страны.

"Телеграф" напомнит о деятельности нардепа, а также выясним, куда она исчезла сейчас.

Что известно о Наталье Витренко

Политик родом из Киева. Училась на учетчика в столичном институте народного хозяйства (КИНГ), где осталась в аспирантуре. После окончания вуза сразу вступила в Коммунистическую партию. Параллельно вела научную работу: защитила кандидатскую диссертацию и получила звание "доктора экономических наук". Работала в Академии строительства Украины и Академии экономической кибернетики.

После запрета КПУ Витренко была одной из тех, кто разрабатывал главные идеи Социалистической партии Украины, в частности, программные документы и журнал. Витренко в рядах партии выступала за восстановление Советского Союза.

В 1994 году прошла депутатом в парламент от Социалистической партии Украины. Впоследствии народную избранницу исключили из политической силы из-за разных взглядов. Чиновница выступала за введение двух официальных языков (украинский и русский), разрешение иметь 2 гражданства, а также не признавала частную собственность.

Фото: УНИАН

В 1998 году снова попала в Верховную Раду в Прогрессивную социалистическую партию Украины, которую сама создала. Тогда снова имела конфликты с коллегами, из-за чего одноименная фракция этой партии распалась. Через год на политика покушались в Кривом Роге. Она и еще несколько человек получили осколочные ранения.

Интересно, что политика несколько раз признавали "Женщиной года" в Украине. Это было в 1996, 1997 и 1998 годах. А в 1999 году Наталья стала первой женщиной в истории нашего государства, выдвинувшей свою кандидатуру на пост президента. Тогда она набрала 10,97% голосов, заняв 4-е место в рейтинге.

Фото: "Слово и дело"

В 2004 году Витренко снова баллотировалась в президенты Украины и заняла 5 место в рейтинге. Она высказывалась против Оранжевой революции и поддерживала Виктора Януковича. В то время поговаривали, что президентскую кампанию Витренко финансировали криминальные группировки. Уже в 2007 году чиновница перешла в оппозицию как Ющенко, так и Януковичу.

В 2014 году в Славянске Витренко помогала организовывать так называемый "референдум", доверяют ли местные украинской власти. После якобы негативного результата в городе начали появляться сепаратисты, финансируемые Россией.

Фото: УНИАН

Впоследствии СБУ объявила подозрение бывшему нардепу по поводу сепаратистской деятельности. Оказалось, что возглавляемая ею общественная организация "Дар жизни" направляла средства Фонду поддержки соотечественников за границей в стране-агрессоре. Им руководил нынешний министр иностранных дел России Сергей Лавров. Средства направлялись на финансирование псевдообразований ЛДНР.

Позже сбежала в Россию, откуда рассказывала, что Украиной руководят "нацисты", которые "называют в честь Бандеры и Шухевича улицы". В то же время бывшая депутат обратилась к государствам, входящим в антигитлеровскую коалицию, ввести санкции против Львовской области за "пропаганду символов нацизма, имен нацистских пособий и снос памятников советским воинам-освободителям".

Где сейчас Наталья Витренко

В интервью 2021 года киевлянка высказалась против собственного сына Юрия, возглавлявшего компанию"Нефтегаз Украины". Женщина заявила, что его "подбросила на политическую поверхность СБУ" и назвала его "западником" и русофобом.

В начале полномасштабного вторжения россиян начала оправдывать страну-агрессорку и винить в войне США и Великобританию. Также она выразила возмущение, почему местные жители уезжают из городов, которым грозит оккупация. Позже экс-нардеп не осудила циничные преступления России против украинского населения, среди которых были жестоко замученные и изнасилованы.

В 2022 году Верховный суд запретил политическую силу Витренко – Прогрессивную социалистическую партию Украины.

В 2024 году журналистка Ольга Гончар заметила рекламу Витренко на билборде в Кривом Роге. После возмущения украинцев плакат был демонтирован.

Фото: сайт города Кривого Рога

Сейчас Наталья Витренко, вероятно, продолжает проживать в стране-оккупантке. Также бывшая народная депутат продолжает распространять российскую пропаганду.

Фото с ютуба

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