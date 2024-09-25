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Фортификации за миллионы не годятся для обороны? Ветеран войны указал на главный недостаток

Автор
Женя Хамстер
Дата публикации
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Автор
Фортификации на Черниговщине Новость обновлена 25 сентября 2024, 20:25
Фортификации на Черниговщине. Фото Коллаж "Телеграфа"

Они могли быть построены наспех

Фортификационные сооружения, из-за которых недавно разгорелся скандал, действительно оказались некачественными. Местные власти выделили на них 110 миллионов гривен из городского бюджета.

Ситуацию по строительству фортификаций прокомментировал ветеран российско-украинской войны Артем Ревчук. Он в эфире телеканала Киев24 он рассказал из чего должны состоять такие сооружения.

Мужчина отметил, что строящиеся подрядными организациями фортификационные сооружения должны иметь бетонные перекрытия, а не деревянные. "Если говорить о нашем подразделении, то, что мы строили у линии столкновения напрямую, это строилось, конечно, максимум из бревен. То есть просто лопатами рылись окопы, и потом с помощью бревен все перекрывалось в блиндаже", — пояснил Ревчук.

По словам ветерана, если фортификационные постройки строятся подрядными организациями, то логично все заливать в бетон. "Так правильнее было бы, чтобы линия более-менее нормально стояла. Это все надо заливать в бетон. Делать бетонные перекрытия", — подчеркнул он.

Ревчук также предположил, что сооружения, которые он видел на видео, могли быть построены сразу после освобождения Киевской области. "Конечно, тогда строилось по максимуму быстро без заливки бетона", — добавил он.

Напомним, в Черниговской области возник скандал из-за качества фортификационных сооружений в области. Местное издание опубликовало фотографии заросших сорняком некачественных укреплений, которые были затоплены и частично разрушены.

Глава МВА Дмитрий Брыжинский подтвердил информацию о состоянии сооружений и заявил, что их состояние его "шокировало". И.о. мэра Чернигова Александр Ломако обвинил Брыжинского в ненадлежащем исполнении обязанностей. Ситуация вызвала резонанс в местном обществе и требует дальнейшего расследования.

Ранее "Телеграф" писал, что Верховная Рада создала новую следственную комиссию по фортификации и дронам. Так власти отреагировали на запрос общественности.

Теги:
#Скандал #Черниговщина #Фортификационные сооружения