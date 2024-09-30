Только начало? Какие области Украины скоро накроет пылевая буря

Пик придется на первую половину дня

Украину накрыла пылевая буря, которая постепенно охватывает все больше городов. Восточный ветер, который принес пыль из России, продержится по меньшей мере три дня, что может усугубить ситуацию.

Как отмечается на портале Windy, пылевое облако движется из Узбекистана в направлении Украины. Оно уже накрыло Днепр, Харьков, Полтаву и другие города.

Синоптики прогнозируют, что ее пик придется на первую половину дня 30 сентября. Однако невысокая скорость движения воздуха к востоку будет способствовать распространению пыли и в других областях юга, востока и центра страны.

В настоящее время, по дани Укргидрометцентра, пылевая буря накрыла следующие области: Днепропетровскую, Полтавскую, Запорожскую и Херсонскую. Тем не менее движение ветра продолжается и под угрозой могут оказаться Кировоградская, Черкасская, Николаевская и частично Одесская области.

На порталах с прогнозом погоды это явление подписано как мгла. То есть это мутность воздуха вследствие подвешенных частиц пыли.

Западные и северные регионы пылевая буря может миновать, ведь движение воздуха восточное. Однако в Киевскую, Житомирскую и Винницкую области может занести определенные потоки пыли, но, по прогнозам синоптиков, это не будет столь масштабно, как на юге страны.

К тому же на западе прольются дожди, которые помогут очистить воздух, осадив пыль. Уже во вторник, 1 октября, небольшой дождь накроет западно-южные области, что будет способствовать очистке воздуха.

Заметим, что скорость ветра на 30 сентября и 1 октября будет находиться в пределах 8-15 м/с, иногда снижаясь до 2-5 м/с. Изменится движение воздушных масс будет уже со 2-3 октября, по словам синоптиков, тогда пылевая буря спадет полностью.

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