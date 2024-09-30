Бабье лето проходит: какой будет погода в Украине 30 сентября

Следует задуматься о том, чтобы достать теплые вещи из шкафа

С началом новой недели, а именно с 30 сентября, украинцы почувствуют приход осени. В эти дни значительно упадет ночная и дневная температура.

"Телеграф", ссылаясь на прогноз Игоря Кибальчича, расскажет, в каких регионах будет прохладно. А также где сохранится жара.

Он говорит, что на протяжении следующей недели ожидается очень теплая погода, местами с умеренными дождями. И только в западных областях прогнозируется более холодная погода, в отдельные дни не исключены заморозки.

Погода в Украине 30 сентября

В понедельник, 30 сентября, в большинстве областей ожидается теплая и сухая погода. Лишь в западной части под влиянием малоподвижного атмосферного фронта временами будут дожди, в Карпатах с мокрым снегом. Ветер в Украине северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха в западных регионах ночью +5…+10, днем +9…+14; в Карпатах в течение суток 0…+5. На остальной стране ночью +11…+16, днем +20…+25, на юго-востоке местами до +28 градусов тепла. Однако ранее Телеграф писал, что синоптики предупредили об ухудшении погоды в Киеве и области.

Ранее Телеграф писал, что в Карпатах могут проснуться вулканы.