Взрыв разнес обломки на десятки метров: в Москве пылала многоэтажка, есть жертва (фото)

Конструкции дома начали разрушаться

В ночь на 30 сентября в Москве произошел сильный пожар в доме жилого комплекса "Селигер Сити". Огненное ЧП сопровождалось серией взрывов, предварительно, через газовые баллоны.

Об этом сообщает МЧС РФ и РосСМИ. Пожар произошел в московском районе Дегунино на Ильменском проезде. Огонь поднялся с 5 по 8 этажа.

Российские СМИ пишут, что жители горящего ЖК спасались от пламени, вылезали на карниз. Кроме того, через огонь один человек спрыгнул из окна вниз, и позже был госпитализирован.

Как передает Telegram-канал Mash, после серии взрывов начали разрушаться конструкции дома в ЖК "Селигер Сити". Также сообщается, что из-за взрывов разлетелись окна "на десятки метров". Из горящего здания местные чрезвычайники проводят эвакуацию, и из огня спасли семь человек.

Жители дома рассказали представителям медиа, что видели обгоревшие части газовых баллонов под окнами многоэтажки. Также указывается, что открытое горение в ЖК уже было ликвидировано.

В ходе пожара в ЖК в Москве погиб один человек, еще двое пострадали, проводится процессуальная проверка, сообщила столичная прокуратура.

Следует добавить и то, что в доме около 38 этажей. Жители московского ЖК "Селигер Сити" рассказали SHOT, что перед ночными взрывами и пожаром в ту самую квартиру на пятом этаже заносили минимум 4 баллона с газом и другую технику. По предварительным данным, в помещении планировали делать натяжные потолки. Что послужило причиной ЧП — пока неизвестно.

Ранее "Телеграф" писал, что в ВСУ официально признали нанесение ударов по российской Котлубане в Волгоградской области. Там накануне взлетел на воздух склад боеприпасов.