Российский социолог пишет, что глава Кремля одержим параноидальными бредовыми идеями

Я не вижу вариантов окончания войны и предотвращения глобальной катастрофы, кроме акции против Путина в стиле уничтожения Насраллы.

Путин одержим параноидальными бредовыми идеями, манией величия и преследования. Он хочет войти в русскую историю как великий государь, возродивший империю, создавши новый путинский Третий Рейх (после Романовых и СССР).

Для этого ему сначала нужно уничтожить Украину, а затем подчинить себе другие обломки империи и страны, входивших в ее сферу влияния.

Такая политика рано или поздно неизбежно приведет к военному столкновению с НАТО, которое, очевидно, повлечет за собой катастрофические последствия.

Если Путина в обозримом будущем не уберут своих, это придется сделать чужим. Вопрос только в том – до или после глобальной катастрофы это произойдет. Хотелось бы чтоб до.

Источник – сообщение Игоря Эйдмана у Телеграмм.