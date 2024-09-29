"При всем уважении...": Зеленский прокомментировал возможное увольнение посла в США

Президент также рассказал о своем визите в Пенсильванию

Президент Украины Владимир Зеленский не стал обсуждать вопрос возможного увольнения украинского посла Оксаны Маркаровой. На эту тему он может говорить только со спикером Верховной Рады.

Об этом он заявил в интервью телеканалу Fox News. Президент подчеркнул, что не хочет, чтобы Украину вовлекали в избирательный процесс в США.

"Я — президент Украины, и я могу обсуждать наших послов только со спикером своей страны. Это в Конституции, я не могу говорить об этом со спикером Джонсоном, при всем уважением", — сказал Зеленский.

Он также отметил, что во время встречи с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом тот не поднимал вопрос визита Зеленского в Пенсильванию на оборонный завод. Президент Украины подчеркнул, что его визиты в Пенсильванию и Юту не касались выборов в США.

Напомним, 25 сентября спикер Палаты представителей США Майк Джонсон обратился к Зеленскому с призывом уволить посла Украины в США Оксану Маркарову после того, как они посетили завод в Пенсильвании. Он отметил, что завод находится в штате, который сомневается в том, кого будет поддерживать на президентских выборах.

Ранее "Телеграф" сообщал, что, по словам Зеленского, Дональд Трамп будет поддерживать Украину, если выиграет выборы и займет Белый дом. Он сказал, что не знает, что именно будет после выборов в США и кто на них победит, но поддержка Украины сохранится.