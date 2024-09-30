Демократ в компании с республиканцем: как "Укринком" "подружил" американских политиков-антагонистов для давления на украинский суд

Бывшие владельцы "Укринбанка" используют бывших американских политиков из противоположных политических лагерей, чтобы обеспечить необходимое им решение в Верховном суде против государства в лице Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

Это следует из публичных заявлений американского демократа и бывшего конгрессмена Джима Слеттери, ныне советника руководства ПАО "Укринком" (переименованного "Укринбанка"), который за деньги адвокатирует принятие определенных решений в разных странах, и из интервью владельца и председателя наблюдательного совета "Укринкома" Владимира Клименко, который прямо говорит, что привлек к "разборкам" с ФГВФЛ республиканца Кевина Крамера.

Пока некоторые заявления Джима Слеттери по этому делу воспринимаются, мягко говоря, довольно неоднозначно с этической точки зрения. Особенно в контексте обвинений, которые получает Украина по поводу вмешательства во внутреннюю политику США.

Наше издание исследовало, чьи еще фамилии американских политиков и какие методы используют бывшие владельцы "Укринбанка" для получения желаемого преимущества в суде.

Дела внутриполитические и дела финансовые, дела банковские и дела небанковские

В последнее время на страницах украинских изданий и зарубежной прессы не сходила тема визита в США Владимира Зеленского. Скандальную окраску этот визит приобрел в свете реакций Дональда Трампа, а также заявлений его сторонников, неожиданно придумавших, что некоторые элементы этой поездки, казалось бы, являются вмешательством в избирательный процесс в Соединенных Штатах. И даже призвали уволить посла в США Оксану Маркарову.

Это произошло, несмотря на то, что украинская сторона приложила все возможные и невозможные усилия, чтобы обеспечить максимальную сбалансированность визита украинского президента. И, понятно, что обвинения во вмешательстве во внутреннюю политику США для Украины достаточно болезненны, и потребуют максимальной осторожности в ответных реакциях.

Но при этом, похоже, некоторые американские политики, пусть и бывшие, не собираются быть осторожными, когда прямо вмешиваются во внутриполитические украинские дела. А именно так можно расценить заявления шестикратного конгрессмена-демократа, а ныне профессионального лоббиста Джима Слэттери. Он использует политический контекст, чтобы получить преимущество в обычном хозяйственном деле своих клиентов — бывших владельцев "Укринбанка" — против Фонда гарантирования вкладов физических лиц Украины.

Напомним, что дело "Укринбанка" продолжается уже несколько лет. 24 декабря 2015 года НБУ из-за неплатежеспособности банка вывел его с рынка, и уже 25 декабря Фондом гарантирования вкладов была введена в нем временная администрация. В марте 2016 года было принято решение о ликвидации "Укринбанка". По сути это означало, что всеми активами "Укринбанка" должен распоряжаться именно ФГВФЛ. С этого времени Фонду удалось вернуть вкладчикам банка около 1,8 млрд грн.

Однако бывшие владельцы "Укринбанка" в 2016 году обжаловали решение НБУ, а затем благодаря определенным манипуляциям и без обязательного в таких случаях разрешения НБУ перерегистрировали ПАО "Укринбанк" на небанковское учреждение — ПАО "Укринком". По мнению ФГВФЛ, это умышленно было сделано владельцами учреждения для того, чтобы обеспечить контроль над оставшимися в распоряжении "Укринбанка" активами и грубо нарушало законодательство, прежде всего в сфере банковской деятельности.

После этого несколько лет продолжалось судебное противостояние между вновь созданным "банком — не-банком" ПАО "Укринком" и Фондом гарантирования вкладов. Владельцы ПАО "Укринком" во главе с Владимиром Клименко пытались доказать парадоксальный в своей контраверсионности тезис: их компания одновременно и имеет право на прежние активы "Укринбанка", и не должна выполнять банковское законодательство. В свою очередь ФГВФЛ утверждал, что только он имеет право распоряжаться активами "Укринбанка" при выводе этого с рынка.

В конце концов 10 декабря 2019 года Большая Палата Верховного суда Украины приняла решение, которым признала, что перерегистрация и изменение названия "Укринбанка" на "Укринком" произошла с нарушениями, что подобная перерегистрация и прекращение банковской деятельности банком должна была происходить только с разрешения НБУ с соблюдением всех норм банковского законодательства, и что управлять учреждением и обеспечивать возврат вкладчикам банка активов (речь идет о сумме около 2 млрд грн) имеет ФГВФЛ.

Кстати, аналогичное решение было принято Верховным судом и в другом похожем кейсе — по делу "Златобанка", владельцы которого также хотели избежать введения управления ФГВФЛ из-за перерегистрации финучреждения на обычное "небанковское" ПАО "Злато". Но у них ничего не получилось, и в конце концов в ноябре 2023 года суд вернул государству контроль над банком.

Но, как оказалось, решение Большой Палаты ВС по поводу "Укринбанка" стало не точкой по делу, а лишь троеточием. Неожиданно на горизонте противостояния ФГВФЛ и "Укринкома" ("Укринбанка") возникло некое ООО "ЮС-Металл", с подачи которого в 2020 году было инициировано банкротство ПАО "Укринком". Требования ООО "ЮС-Металл" к "Укринкому", оцененные в сумму около 100 тыс грн, выглядели довольно смешно на фоне многомиллиардных взвешенных активов, что дало повод говорить о контролируемом банкротстве, организованном Клименко и Ко, во избежание расчетов с кредиторами. Несмотря на это, рассмотрение дела продолжается уже несколько лет и дошло до Верховного суда.

А ориентировочно с конца 2023 года — в начале 2024-го к делу неожиданно подключился бывший американский конгрессмен Джим Слеттери в статусе советника руководителя ПАО "Укринком" Владимира Клименко. Пока он собирается участвовать в судебных заседаниях, а параллельно "запугивает" (если не сказать "шантажирует") украинские власти и судей публичными заявлениями, связывая предоставление американской помощи с решением по этому делу.

Следовательно, 16 октября Слеттери может принять участие в очередном судебном заседании Верховного суда, касающегося дела о "банкротстве" "Укринкома", где может повторить свои "аргументы".

Ху из мр. Слэттери

Сразу отметим, что деятельность Джима Слэттери (демократа и члена Палаты представителей США в 1983-95 годах), преимущественно демонстрирует, что он, несомненно, является большим другом Украины, и немало сделал для продвижения важных для нашей страны нарративов в политическом поле США. За это ему огромная благодарность и уважение.

Но. Одновременно – Слэттери это профессиональный лоббист, владелец соответствующей фирмы, задача которого решать определенные проблемы за деньги. Украинцам имя Джима Слэттери стало известно после лоббирования на уровне американских правительственных институций вопросов, которые касались лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко. Так, по данным "Украинской правды", за первый квартал 2012 года лоббистская компания, с которой сотрудничал Слэттери, получила от мужа Тимошенко 80 тысяч долларов.

В 2019-23 годах, согласно отчетам на американском государственном ресурсе Lobbying Disclosure Act (LDA) Reports, компания Слэттери SLATTERY STRATEGY LLC ежеквартально получала за лоббистские услуги от ЮЖД Канзас-Сити по 40 тысяч долларов.

Отсутствие в этих отчетах обязательных данных за последний период — конца 2023 года и 2024 года (то есть, когда Слеттери, вероятно, уже работал на "Укринком") — может означать, что его деятельность в настоящее время не связана с каким-либо лоббированием в США. Следовательно, вполне может случиться, что деятельность Слеттери в Украине по адвокации действий владельцев "Укринкома" является "внутреннеукраинской халтуркой", о которой ему не обязательно отчитываться своему правительству. Поэтому вряд ли мы узнаем, сколько именно стоили эти услуги бывшего конгрессмена. С другой стороны, учитывая, что он покинул стабильный железнодорожный контракт, речь, вероятно, может идти о суммах значительно больше, чем 40 тыс долларов в квартал.

Так адвокат, лоббист, или политик?

Но что же не так с риторикой Джима Слэттери по делу "Укринбанка"? Попробуем разобраться.

Вообще-то, когда американский политик после завершения карьеры использует за деньги приобретенный политический капитал в качестве лоббиста – для США вполне обычное дело. Для этого в США существует специальный закон, Federal Regulation of Lobbying Act, предусматривающий, в частности, прозрачность лоббистской деятельности.

В Украине этот вопрос до конца не урегулирован. Закон " О добродетельном лоббировании " вступил в силу в марте 2024 года, но не введен в действие, поскольку до сих пор отсутствует "Реестр прозрачности", после появления которого это должно произойти. Также на уровне обсуждения находятся "Правила нравственного поведения субъектов лоббирования".

Можно, конечно, было бы сказать, что по делу "Укринбанка" Джим Слэттери не лоббист, а всего лишь юрист (как отмечается на сайте его компании) и формальный советник совета ПАО "Укринком". Однако некоторые заявления бывшего конгрессмена, нанятого "Укринкомом", показывают, что приученный к американским реалиям он либо до конца не понимает политического контекста своих заявлений в Украине, либо наоборот очень хорошо понимает и намеренно манипулирует этим, чтобы оказывать политическое давление на украинское правительство и суды. Судите сами.

В конце июня 2024 года Слеттери, пишет публичное письмо президенту Украины в защиту бывших владельцев "Укринкома", где отмечает свои политические "конгрессменские" регалии, которое затем "разгоняется" по ряду СМИ. Это само по себе вызывает немалое удивление – а, собственно, с какой стати? Ведь формально в данном кейсе он только нанятый советник коммерческой структуры.

В письме, в частности, зарубежный гражданин в статусе наемного советника заявляет, что аргументированная критика действий руководства "Укринком", признанных противоправными Большой Палатой Верховного суда, является, якобы, "частью подготовки будущей сфальсифицированной атаки на владельцев банка с использованием рычагов государственных органов ". Иными словами, Слеттери, во-первых, пользуясь своим статусом, ставит под сомнение правомерность выполнения своих обязанностей украинскими органами государственной власти. Во-вторых, сам фактически становится участником информационной атаки на эти органы.

Аналогично манипулятивно высказывается он и в отношении судебной системы, отмечая, что любое негативное судебное решение в отношении его клиента будет априори " незаконным давлением на ПАО "Укринбанк"/"Укринком".

Также в своем письме Слеттери пытается всячески отбелить действия бывших собственников "Укринбанка", в частности пишет, что " собственники банка доказали безосновательность и незаконность его ликвидации НБУ в 2016 году, решения судов по делам окончательны ", манипулятивно игнорируя при этом решение Большой Палаты Верховного суда. 2019 года, которым противоправным признаны действия именно Владимира Клименко по перерегистрации "Укринбанка" в "Укринком".

В мартовской колонке для ЭП риторика Слэттери была еще более манипулятивной. Здесь он едва ли не прямо угрожает Украине, что в случае принятия судами решений, которые не устроят его клиента, " для Вашингтона это будет выглядеть как некомпетентность ".

А в интервью для KyivPost пишет, что от дела "Укринкома" едва не зависит вся зарубежная помощь Украине: " И одним из путей, куда они [правительство] обращаются — их партнеры на Западе, включая Соединенные Штаты, чтобы помочь финансово поддержать бюджет Итак, все деньги здесь взаимозаменяемы. ред.), это создаст обязательства для правительства Украины и потенциальное бремя для налогоплательщиков США ".

Красной нитью через все упомянутые заявления Слеттери проходит мнение, что, мол, государство должно предоставить возможность собирать долги по договорам банковского учреждения "Укринбанк", ликвидированному официальным решением НБУ, безлицензионной небанковской структуре "Укринком", которую ее владельцы считают "преемником". Это демонстрирует, мягко говоря, слабую осведомленность Слеттери с украинским банковским законодательством, абсолютно не предусматривающим такого "преемства", о чем были сделаны соответствующие выводы Верховного суда Украины.

Подытожим. Бывший американский политик Джим Слеттери, который после завершения карьеры продает свои услуги за деньги в качестве лоббиста, стал советником руководства украинского ПАО "Укринком", против которого судится украинское государство в лице Фонда гарантирования вкладов. Учитывая отсутствие официальных отчетов на американских правительственных сайтах (а такие отчеты должны обязательно подаваться через три недели после окончания квартала), эти услуги Слэттери, вероятно, не связаны с лоббированием указанного ПАО на уровне правительственных структур США. Поскольку в противном случае возникает вопрос об отсутствии его публичной отчетности о такой деятельности. То есть в этом кейсе Слэттери действует, как обычный юрист.

Если это так, то его деятельность может быть направлена исключительно на внутренне украинский контекст, а все заявления – ориентированы исключительно на органы украинской государственной власти (т.е. отнюдь не американской) и суды. Проще говоря, похоже, что пользуясь своим гражданством, статусом бывшего политика-демократа и определенным приобретенным авторитетом – он пытается политически "надавить" на украинские власти с целью получить положительное решение для своего клиента в чисто коммерческом деле, параллельно участвуя в информационной кампании. на стороне украинского коммерсанта Владимира Клименко, которая тоже похожа на заказную.

Все это вызывает достаточно большие вопросы относительно этичности деятельности Джима Слеттери в Украине в контексте понятия "вмешательство во внутренние дела страны". С другой стороны, если подобные вышеупомянутые "аргументы" будут им использованы еще и в суде, могут возникнуть вопросы и относительно применения полностью регламентированного украинским законодательством понятия "вмешательство в деятельность судебных органов".

Республиканцы, ЦРУ, "экспертные выводы" от связанных адвокатов: какие еще интересные "аргументы" можно увидеть со стороны бывших владельцев "Укринкбанка"

Кроме использования платного лоббиста-демократа Джима Слеттери, бывшие владельцы "Укринбанка" для обеспечения себе "информационного" преимущества (и, похоже, с целью давления на украинские власти и суд), используют имена и других американских политиков. Так, в одном из своих интервью в конце 2023 года Владимир Клименко вспомнил действующего сенатора Кевина Крамера, который заинтересовался этим кейсом на стороне бывших владельцев "Укринкома".

Для понимания Крамер — это, прежде всего, ярый сторонник Дональда Трампа, (хотя замечен и в адвокатировании предоставления Украине помощи в нынешней войне).

Да, в недавнем скандале с поездкой Зеленского на американский военный завод именно Крамер стал одним из его элементов. В частности, американская пресса пишет, что именно Крамер запустил вопрос, почему это, мол, украинский президент "уехал в родной город Байдена", привязав визит к контексту американских выборов.

В свете этой истории, когда владельцы украинской частной фирмы в собственных интересах могли "сливать" отдельным американским политикам (в настоящее время обвиняют действия Зеленского), информацию исключительно в свете критики органов украинской государственной власти — воспринимается, согласитесь, довольно неоднозначно.

В интервью Владимира Клименко фигурирует и имя еще одного известного республиканца — сенатора Джона Маккейна. Он, оказывается, также якобы вовлечен в дело "Укринбанка" из-за некоего Майкла Костива, который в свое время работал на этого политика. На самом же деле, Маккейн здесь ни при чем, просто бывший владелец "Укринбанка" пытается представить Костива именно таким образом – как "значительную фигуру" в американской политике, бывшего члена команды известного американского политика и бывшего советника главы ЦРУ.

При этом, как можно судить по отчетам на упомянутом уже американском государственном ресурсе Lobbying Disclosure Act Reports, ранее Костив также был официальным лоббистом, в частности, от таких известных компаний, как Chevron USA INC. и Texaco Group.

Вообще, карьера Костива очень интересна, и могла бы даже лечь в основу книги или экранизации. Стоит только почитать английскую Википедию (в украинской версии некоторых фактов почему-то нет) или погуглить о нем статьи Washingtonpost за 2004 год.

Оказывается, в 1981 году Костива, тогда работавшего на ЦРУ, поймала полиция на краже бекона. Управление отправило его в "административный отпуск", после чего он был вынужден уволиться. При этом утечка информации о причинах увольнения, похоже, замяла. После этого Костив нашел работу в упомянутых американских нефтяных корпорациях. Еще позже Костив некоторое время занимался политикой и даже служил в качестве командующего подразделением поддержки армии.

В 2004 году его даже хотели вернуть в ЦРУ на достаточно серьезную должность. Но внезапно накануне назначения в прессе последовал инцидент с беконом, после чего уже согласованная кандидатура Костива была отозвана. А самого Костива с тех пор иногда называют "беконовым мальчишкой".

Как и его коллега Слеттери, Костив работает наемным юристом. Хотя, в отличие от сенатора-демократа, не в собственной фирме, а на небольшую (как она сама пишет) вашингтонскую компанию Ward&Berry PLLC. Эта юридическая фирма в том числе специализируется на том, как можно понять с ее сайта, в противодействии каким-либо обвинениям со стороны органов государственной власти. "Если в отношении вас ведется государственное расследование, свяжитесь с нашими государственными расследователями компании Ward & Berry PLLC сегодня. Мы здесь чтобы помочь вам", — указано на сайте компании.

И вот сейчас Костив выплыл в должности советника украинского "Укринкома". Из всего этого можно сделать единственно возможный вывод: по делу "Укринбанка" Майкл Костив всего-навсего является обычным наемным юристом. А все его прошлые регалии – не больше, чем "страшилки", которые собирается использовать наниматель "беконового парня" Владимир Клименко.

Между прочим, недавно бывший владелец "Укринкома" пытался провернуть подобную же схему – использовать громкие регалии привлеченных им лиц — и с украинскими юристами. Речь, в частности, идет о юристке Анне Юдковской, которая является партнершей юридической фирмы Equity, защищающей "Укринком" в суде.

Дело в том, что кроме упомянутого партнерства, Юдковская также является членом Научно-консультативного совета Верховного суда, в который Верховный суд может иногда обращаться для получения консультаций по спорным вопросам законодательства. Конечно, если сам ВС направит ответный запрос.

Но 28 февраля 2024 года представители "Укринкома" пытались использовать в суде два вывода членов Научно-консультативного совета при ВС (один из них Юковского), которые были сделаны не по запросу суда, а по инициативе адвокатов "Укринкома". И судьи приняли их к рассмотрению только потому, что оба ученых являются членами Научно-консультативного совета при ВС. Пока это существенно затянуло процесс – указанные выводы исследуются уже несколько месяцев.

Со стороны юристов противоположной стороны по делу все это вызвало некоторый шок, и логичный вопрос, а что это, собственно, было? Ведь привлечение партнера юридической фирмы-участника процесса под соусом члена "независимого" научно-консультативного совета – похоже ни что иное, как на явный конфликт интересов, что для юристов уровня Анны Юдковской – должно быть недопустимым.

Упомянутый шаг с консультативным советом, как и привлечение "конгрессменов" и "советников ЦРУ" — это всего лишь элементы агрессивной стратегии защиты бывших владельцев "Укринбанка", которые, похоже, очень не хотят терять падки 2 млрд его активов. Очередное заседание по делу о банкротстве "Укринкома", как уже упоминалось, будет рассматриваться Верховным судом 16 октября 2024 года. Есть надежда, что суд будет рассматривать вопрос исключительно с точки зрения действующего законодательства, и не будет принимать во внимание "отвлекающие факторы" типа громких регалий привлеченных лиц и разнообразные популистские высказывания.

"Укринком" — "зомби", или "не-зомби"?

К тому же, 8 октября, в Хозяйственном суде Луганской области будет рассматриваться еще одно интересное дело, касающееся противостояния ФГВФЛ и бывших вкладчиков "Укринкома". Последние очень обиделись на то, что в ФГВФЛ их компанию "Укринком" обозвали "зомби-банком" и подали в этой связи иск о защите деловой репутации. Возможно, для читателей это сравнение требует объяснения: "зомби" в международной практике носят название компании (прежде всего финансовые), доходов от операционной деятельности которых не хватает на покрытие выплат по задолженности. Согласно Википедии, в мире этот термин используют уже несколько десятилетий.

К "Укринбанку" этот термин (в международной трактовке), вероятно, мог бы быть применен, учитывая причины его вывода с рынка – сверхнизкую рентабельность. С другой стороны, в Украине этот термин получил еще и своеобразное толкование – у нас так могут называть банки, бывшие собственники которых после вывода НБУ с рынка пытаются сохранить влияние над юридическим лицом, чтобы "встряхнуть" в свою пользу как можно больше денег.

Какую бы стратегию не выбрали юристы ФГВФЛ по защите по этому делу – апеллируя к устоявшейся международной практике, или аргументируя адекватность сравнения с учетом украинских реалий, достаточно интересно будет понаблюдать, как "Укринбанк" будет доказывать – что он "не-зомби".

Наше издание будет внимательно наблюдать за развитием событий и по делу о титуловании "зомби" или "не-зомби", и по делу о банкротстве.