Предложений не поступало? Появились новые данные о возможном увольнении Буданова и Умерова

Чиновники, вероятно, останутся на своих должностях

Министра обороны Украины Рустема Умерова и руководителя ГУР МО Украины Кирилла Буданова, вероятно, не будут увольнять с их должностей. Вопрос в настоящее время не стоит на повестке дня политической жизни в Украине.

Об этом сообщил "Телеграф" со ссылкой на собственные источники. Ранее сообщалось о том, что причиной вероятного увольнения Буданова с должности главы Главного управления разведки мог послужить возможный конфликт с главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком.

Окончательное решение будет принимать президент Украины Владимир Зеленский.

Кроме того в настоящее время не стоит вопрос об увольнении министра обороны Украины, а также вице-премьер-министра — министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова. Об этом в эфире "Новини.Live" сообщил народный депутат Украины от фракции "Слуга народа" Владимир Крейденко.

По словам политика, все решения относительно кадровых изменений в министерствах относятся к зоне ответственности президента. Верховная Рада может рассматривать их только после соответствующих предложений.

Пока что предложения касательно ГУР, Министерства обороны и Минцифры не поступали, заявил Крейденко.

Ранее "Телеграф" сообщал, что министр обороны Рустем Умеров уволил двух заместителей начальника Главного управления разведки – Виктора Зайцева и Игоря Остапенко. С самим Будановым решение об увольнении якобы не обговаривалось.