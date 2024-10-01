Дожди и первые заморозки не за горами: когда Украину накроет осенний холод

Зонтик дома лучше не забывать

Украину до сих пор не отпускает бабье лето, однако западные регионы уже испытывают значительное похолодание. Так, даже в Карпатах выпал первый снег.

Как отмечает Укргидрометцентр, в первые дни октября большинство регионов Украины не столкнутся с сильным холодом, но есть и исключения.

Погода 2 октября

На западе страны будет прохладнее, ведь днем столбик термометра не поднимется выше 17°С, а ночью — 12°С. Некоторые области может накрыть небольшой дождь, но в большинстве своем небо будет с умеренной облачностью. На севере страны ожидается днем до 20°С тепла, а ночью — до +11°С. Дожди и осадки синоптики не прогнозируют.

Восточные области смогут насладиться почти летним теплом, так как там днем будет до +25°С, а ночью до +15°С. Юг страны тоже накроет летнее тепло со среднесуточной температурой в 25°С днем. Дожди в этих регионах не прогнозируются. Порывы ветра составят до 10 м/с, что будет способствовать распространению пыли и пылевой бури.

Погода 3 октября

Уже на четверг, 3 октября, синоптики обещают постепенное понижение температуры воздуха. Так, на западе днем будет до +17°С и до +9°С ночью, возможен небольшой дождь. На севере страны, в том числе и в Киеве, днем прогнозируется до +20°С, а ночью — до +9°С. Восточные и южные регионы ожидает почти летнее тепло с температурой днем до +23°С, а ночью — до +13°С. Осадков в этих областях синоптики не прогнозируют

Погода 4 октября

В пятницу, 4 октября, на западе станет еще прохладнее, ведь днем там будет до +13°С, а ночью — до +7°С. Ночью возможны небольшие заморозки в предгорных регионах. Синоптики прогнозируют сильные дожди, которые протянутся и на северные регионы. Где днем солнце пригреет до +16°С, а ночью — до +11°С. На востоке и юге страны синоптики обещают тепло более +20°С днем и до 14°С ночью. В течение дня будет умеренная облачность без осадков.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что на пляжах Одессы даже осенью куча людей, а некоторые еще и плавают.