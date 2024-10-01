На фоне информации об увольнении: Зеленский встретился с Будановым (фото)

Президент провел ряд встреч в своем офисе

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с начальником ГУР Минобороны Кириллом Будановым. Это произошло на фоне появления информации о возможном увольнении главы украинской разведки.

Об этом Зеленский сообщил в своем telegram-канале. К сообщению он прикрепил снимок, на котором видно, что на встрече присутствовал и министр обороны Рустем Умеров.

"Доклад начальника ГУР МО Кирилла Буданова. Все, что видит военная разведка о намерениях российских войск до конца текущего года, и наш ответ на них", — написал глава государства.

Встреча состоялась после того, как в СМИ появилась информация о том, что Буданов и Умеров могут потерять должности.

Источники "Телеграфа" сообщали, что причиной увольнения главы разведки могло стать то, что он имеет прямой доступ к президенту, а также общается напрямую с иностранными партнерами. Это якобы не понравилось главе Офиса президента Андрею Ермаку.

После того как информация получила широкую огласку источники "Телеграфа" сообщили, что вопрос об увольнении Буданова пока не стоит.

Военный эксперт Дмитрий Снегирев в свою очередь предположил, что подобная информация могла просочиться в СМИ из-за того, что на Западе хотели показать Зеленскому реакцию украинцев и изменить решение об увольнении.