От наручников до литературной классики: что означает украинская фамилия всемирно известной семьи

Узнайте историю своего рода вместе с "Телеграфом"

В Украине много интересных и исторических фамилий. Среди таких Кайдаш, оно известно многим украинцам благодаря повести Ивана Нечуя-Левицкого "Кайдашева семья". Однако, как оказалось, оно имеет интересное происхождение и глубокие исторические корни.

"Телеграф" поведает, что оно значит. А также сколько людей в Украине его имеет.

Этимологи считают, что фамилия Кайдаш происходит от слова "кайдани", которое означает наручники или цепи. Это может указывать на то, что предки носителей этой фамилии могли быть связаны с изготовлением оков или, возможно, сами находились в неволе.

Другая версия связывает эту фамилию с тюркским словом "кайда", что означает "где" или "куда". Это может свидетельствовать о связи с кочевыми племенами или торговцами, много путешествовавшими.

Интересно, что фамилия Кайдаш не очень распространена в Украине, но благодаря литературному произведению стало символом типичной украинской семьи с ее радостями и проблемами. Оно насчитывает 1284 носителя и больше всего проживает в Киеве.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как звучат фамилии, которые давали самым красивым людям.