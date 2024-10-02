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Помогают налоговая и "партизаны" в магазинах: как Госстат считает потребительскую корзину

Автор
Игорь Тимофеев
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Не все торговые сети делятся ценами на продукты, поэтому приходится действовать "партизанам"
Не все торговые сети делятся ценами на продукты, поэтому приходится действовать "партизанам". Фото Freepik

Служба статистики вынуждена жить, как во вчерашнем дне

Из-за нежелания некоторых крупных торговых сетей делиться ценами на продаваемые товары Госстату приходится задействовать "партизан". Именно они отслеживают актуальные прайсы и помогают высчитывать стоимость потребительской корзины и индекс потребительских цен (ИПЦ). Под мониторинг (кроме круп, сигарет, напитков и т.п.) всего подпадают 335 товаров и услуг.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал глава Государственной службы статистики Игорь Вернер.

Больше читайте на сайте "Телеграф" в публикации: "Количество украинцев не так пессимистично": глава Госстата о переписи населения, инфляции и настоящем росте зарплат"

— Чтобы попасть в потребительский набор, доля этого товара в денежных потребительских расходах населения должна занимать не менее 0,1%, — объясняет руководитель Госстата. — Сюда не учитывают страховые взносы, накопления, штрафы, сбережения, ювелирные изделия, покупка земли и т.д. Берется только то, что в обиходе потребляется людьми.

По его словам, этот потребительский набор централизованно определяет аппарат Госстата с учетом предложений территориальных органов, согласовывает с заинтересованными министерствами и ведомствами, социальными партнерами, научными учреждениями и является отправным пунктом для отбора продуктов для регистрации цен в регионах.

Игорь Вернер объяснил, что регистраторы цен Госстата, действительно, ходят по магазинам и отслеживают цены.

— Это вчерашний день. Хотя я не знаю, чтобы мы делали без таких людей в Херсоне, Чернигове, Сумах и других областных центрах, если бы не эти статистические "партизаны". Не все торговые сети идут на сотрудничество. Но мы активно используем интернет. К примеру, наблюдаем за ценами на лекарства, медицинские услуги. У нас есть альтернативные источники данных, — говорит глава Службы.

Он также пояснил, что информация о тарифах на регулируемые (устанавливаемые) органами исполнительной власти услуги может быть получена из административных источников.

— Мы активно сотрудничаем с Государственной налоговой службой по использованию для нужд статистики цен и расчета ИПЦ данных регистраторов расчетных операций, поступающих в налоговую после каждой транзакции в магазине.

В части разработки соответствующей методологии мы сотрудничаем с МВФ. Но по этому направлению мы в начале пути. Поэтому наиболее надежным источником пока остаются данные, собираемые специалистами территориальных органов путем регистрации цен на продукты, — подытожил Игорь Вернер.

Напомним, глава Госстата рассказал "Телеграфу", почему украинцы не видят роста зарплат в своем кошельке.

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#Госстат #Цена на продукты #Игорь Вернер