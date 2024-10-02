Помогают налоговая и "партизаны" в магазинах: как Госстат считает потребительскую корзину

Служба статистики вынуждена жить, как во вчерашнем дне

Из-за нежелания некоторых крупных торговых сетей делиться ценами на продаваемые товары Госстату приходится задействовать "партизан". Именно они отслеживают актуальные прайсы и помогают высчитывать стоимость потребительской корзины и индекс потребительских цен (ИПЦ). Под мониторинг (кроме круп, сигарет, напитков и т.п.) всего подпадают 335 товаров и услуг.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал глава Государственной службы статистики Игорь Вернер.

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— Чтобы попасть в потребительский набор, доля этого товара в денежных потребительских расходах населения должна занимать не менее 0,1%, — объясняет руководитель Госстата. — Сюда не учитывают страховые взносы, накопления, штрафы, сбережения, ювелирные изделия, покупка земли и т.д. Берется только то, что в обиходе потребляется людьми.

По его словам, этот потребительский набор централизованно определяет аппарат Госстата с учетом предложений территориальных органов, согласовывает с заинтересованными министерствами и ведомствами, социальными партнерами, научными учреждениями и является отправным пунктом для отбора продуктов для регистрации цен в регионах.

Игорь Вернер объяснил, что регистраторы цен Госстата, действительно, ходят по магазинам и отслеживают цены.

— Это вчерашний день. Хотя я не знаю, чтобы мы делали без таких людей в Херсоне, Чернигове, Сумах и других областных центрах, если бы не эти статистические "партизаны". Не все торговые сети идут на сотрудничество. Но мы активно используем интернет. К примеру, наблюдаем за ценами на лекарства, медицинские услуги. У нас есть альтернативные источники данных, — говорит глава Службы.

Он также пояснил, что информация о тарифах на регулируемые (устанавливаемые) органами исполнительной власти услуги может быть получена из административных источников.

— Мы активно сотрудничаем с Государственной налоговой службой по использованию для нужд статистики цен и расчета ИПЦ данных регистраторов расчетных операций, поступающих в налоговую после каждой транзакции в магазине.

В части разработки соответствующей методологии мы сотрудничаем с МВФ. Но по этому направлению мы в начале пути. Поэтому наиболее надежным источником пока остаются данные, собираемые специалистами территориальных органов путем регистрации цен на продукты, — подытожил Игорь Вернер.

Напомним, глава Госстата рассказал "Телеграфу", почему украинцы не видят роста зарплат в своем кошельке.