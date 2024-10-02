Зеленский сменил руководителей Службы внешней разведки: детали назначений

Соответствующие указы уже подписаны президентом

Президент Украины Владимир Зеленский провел кадровые изменения в руководстве Службы внешней разведки (СВР). Олег Луговский назначен на должность первого заместителя главы ведомства.

В то же время Геннадий Богач стал новым заместителем главы СВР. Соответствующие указы главы государства опубликованы на официальном сайте президента.

Президент Владимир Зеленский подписал ряд указов, касающихся руководящего состава СВР. Согласно документам, Олег Луговский, ранее бывший заместителем председателя Службы, теперь стал первым заместителем.

Вместе с тем Олег Синайко уволен с должности заместителя председателя СВР. На его место назначен Геннадий Богач.

Следует напомнить, что 26 марта 2024 года Владимир Зеленский назначил Олега Иващенко новым главой СВР. До этого Иващенко работал в Главном управлении разведки и Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что известно о новом руководителе СВР Украины и кто стоит за его назначением. На своем прежнем месте службы нынешний глава СВР был незаметен.