Зеленський змінив керівників Служби зовнішньої розвідки: деталі призначень

Відповідні укази уже підписані президентом

Президент України Володимир Зеленський провів кадрові зміни у керівництві Служби зовнішньої розвідки (СЗР). Олега Луговського призначено на посаду першого заступника голови відомства.

Водночас Геннадій Богач став новим заступником очільника СЗР. Відповідні укази глави держави опубліковані на офіційному сайті президента.

Президент Володимир Зеленський підписав низку указів, що стосуються керівного складу СЗР. Згідно з документами, Олег Луговський, який раніше був заступником голови Служби, тепер став першим заступником.

Разом з тим Олег Сінайко звільнений з посади заступника голови СЗР. На його місце призначено Геннадія Богача.

Варто нагадати, що 26 березня 2024 року Володимир Зеленський призначив Олега Іващенка новим очільником СЗР. До цього Іващенко працював у Головному управлінні розвідки та Генеральному штабі Збройних Сил України.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що відомо про нового керівника СЗР України та хто стоїть за його призначенням. На своєму попередньому місці служби теперішній очільник СЗР був непомітним.