Его появление повлияет на результат: политолог назвал серьезного конкурента Зеленского на президентских выборах

Украинцы поддержат его

Следующие президентские выборы в Украине вызывают много вопросов, а в частности, кто же сможет составить достойную конкуренцию действующему президенту Владимиру Зеленскому. Есть большая вероятность, что именно у экс-главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного будет больший процент доверия украинцев.

Об этом "Телеграфу" рассказал Антон Грушецкий, социолог Киевского международного института социологии (КМИС), в материале ""Май придет – голосовать будем?" Переизберут ли Зеленского и кто еще из политиков готовится к выборам".

Одним из серьезных конкурентов Зеленского, который имеет шанс обойти его, сейчас есть действующий посол в Британии Валерий Залужный. Социолог Грушецкий отмечает, что наибольшее снижение рейтинга доверия у главы государства произошло зимой на фоне увольнения бывшего главнокомандующего. Ведь именно тогда общество сильно возмутилось и не получило веских причин для замены главкома.

"Потому что у людей был большой запрос на единство, многие до сих пор доверяют Валерию Залужному. И это, конечно, огорчило их", — объясняет Грушецкий "Телеграфу".

Залужный долгое время был для украинцев мощной персоной, как и Зеленский, но его увольнение изменило их счета. Поэтому появление экс-главнокомандующего сильно повлияло бы на результаты выборов. Однако Грушевский добавляет, что пока, кроме Залужного, достойного конкурента для Зеленского нет.

В то же время в окружении президента сомневаются, что Залужный может заявить о своих политических амбициях.

"Я, наоборот, слышал, что он выдохнул (после увольнения — Ред.), с легкостью уехал в Британию. Он полностью в местном контексте, реально погрузился в это как посол. Плюс всех, кто с ним работал, уже разогнали, уволили", — утверждает источник.

А, по словам уже другого собеседника, главным конкурентом Зеленского сейчас есть обстоятельства.

Однако, по информации "Телеграфа", люди из окружения Юлии Тимошенко утверждают, что якобы формируют штабы для Залужного и для лидера "Батьківщини". Стоит отметить, что Тимошенко едва ли не единственная в украинском политикуме, кто годами имеет сетку штабов, действующих в регионах. В то же время, Банковая уверена, что распространение упомянутых слухов — внутренние игры команды Тимошенко.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Зеленский прокомментировал выход ВСУ из Угледара и обратился к Западу.