Закроет глаза на нарушения: у Зеленского объяснили, почему Запад признает выборы президента во время войны

Законодательная база для проведения выборов в период военного положения пока отсутствует

Даже несмотря на военное положение в Украине, в команде президента Владимира Зеленского думают о выборах главы государства, особенно на фоне давления со стороны Запада по поводу мирных переговоров с Россией. Если Киев действительно заставят идти на уступки, то проведение выборов будет самым маленьким вызовом для власти.

Об этом говорится в авторской статье Марины Шашковой на сайте "Телеграф": "Май придет – голосовать будем?" Переизберут ли Зеленского и кто еще из политиков готовится к выборам".

"Выборы все равно нужно когда-то проводить", — говорит собеседник "Телеграфа" в окружении президента.

"Если новоизбранный президент США вдруг заявит, что власть в Украине нелегитимна, а война будет продолжаться, то это будет большой проблемой. Но я не представляю, как проводить такие выборы. Даже при условии, что инициатива будет исходить от американцев", — говорит член команды Зеленского.

Он предполагает, что в случае проведения выборов во время военного положения нашим партнерам придется их признать, закрыв глаза на большинство нарушений. А самая большая угроза при таком сценарии – это обстрелы со стороны России.

Когда на Банковой подсчитывают плюсы и минусы таких выборов, то минусов гораздо больше. К тому же, до сих пор не готова законодательная база для проведения выборов. Сейчас непонятно, где будут проводить выборы, каким образом и на каких участках. Голосование в "Дії" точно не рассматривается, против этого выступают даже наши партнеры, говорится в публикации.

Напомним, "Телеграф" писал, что в Раде прокомментировали слухи о подготовке ЦИК к выборам.