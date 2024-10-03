Його поява вплине на результат: політолог назвав серйозного конкурента Зеленського на виборах президента

Українці підтримають його

Наступні президентські вибори в Україні викликають багато питань, а зокрема, хто ж зможе скласти гідну конкуренцію чинному президентові Володимиру Зеленському. Є велика ймовірність, що саме ексголовнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний матиме більший відсоток довіри українців.

Про це "Телеграфу" розповів Антон Грушецький, соціолог Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), у матеріалі ""Травень прийде – голосувати будемо?" Чи переоберуть Зеленського і хто ще з політиків готується до виборів".

Одним з серйозних конкурентів Зеленського, який має шанс обійти його, наразі є чинний посол у Британії Валерій Залужний. Соціолог Грушецький наголошує, що найбільше зниження рейтингу довіри у голови держави відбулося взимку на тлі звільнення колишнього головнокомандувача. Адже саме тоді суспільство сильно обурилось і не отримало вагомих причин для заміни головкома.

"Тому, що у людей був великий запит на єдність, багато людей досі довіряють Валерію Залужному. І це, звісно, засмутило їх", — пояснює Грушецький "Телеграфу".

Залужний довгий час був для українців потужною персоною, як певного часу і Зеленський, але його звільнення змінило їх рахунки. Тому поява ексголовнокомандувача сильно вплинула б на результати виборів. Однак, Грушевський додає, що наразі, окрім Залужного, гідного конкурента для Зеленського немає.

Водночас в оточенні президента мають сумніви, що Залужний може заявити про свої політичні амбіції.

"Я, навпаки, чув, що він видихнув (після звільнення. — Ред.), з легкістю поїхав у Британію. Він повністю у місцевому контексті, реально занурився у це як посол. Плюс всіх, хто з ним працював, вже розігнали, звільнили", — стверджує джерело.

А, за словами вже іншого співрозмовника, головним конкурентом Зеленського зараз є обставини.

Проте, за інформацією "Телеграфу", люди з оточення Юлії Тимошенко стверджують, що нібито формують штаби для Залужного і для лідерки "Батьківщини". Варто зазначити, що Тимошенко чи не єдина в українському політикумі, хто роками має сітку штабів, які діють в регіонах. Водночас Банкова впевнена, що поширення згаданих чуток — внутрішні ігри команди Тимошенко.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Зеленський прокоментував вихід ЗСУ з Вугледару і звернувся до Заходу.