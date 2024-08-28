Подозреваемому в хищении 56 млн грн главе АМКУ избрали меру пресечения: подробности

На него возложили ряд других обязанностей

В среду, 28 августа, главе Антимонопольного комитета Украины Павлу Кириленку избрали меру пресечения в виде залога в размере 30 млн гривен и обязательство носить электронный браслет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию суда.

Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила, что детективы НАБУ, по согласованию прокурора САП, просили меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере более 120 млн гривен. Суд отказал в удовлетворении ходатайства и избрал залог. Прокуроры намерены обжаловать это решение.

"В удовлетворении ходатайства отказать. Применить к подозреваемому Павлу Кириленко меру пресечения в виде залога в размере 30,28 млн грн", — объявил решение судья.

Кроме того, на Кириленко также возложили ряд обязанностей:

прибывать по первому требованию;

сообщать об изменении места жительства и/или работе;

не отлучаться из Киева без разрешения; воздерживаться от общения со свидетелями;

сдать на хранение загранпаспорта и носить электронный браслет.

Что предшествовало

14 августа, Павлу Кириленко детективы Национального антикоррупционного бюро сообщили о подозрении в незаконном обогащении на 56,2 млн грн и декларировании недостоверной информации действующему председателю государственного органа со специальным статусом.

По данным следствия, в 2020–2023 подозреваемый, занимая должность руководителя облгосадминистрации, приобрел 21 объект недвижимости и люксовый автомобиль, зарегистрировав имущество на родственников своей жены.

В целом стоимость активов составила 61,7 млн. гривен. Однако законные доходы чиновника и членов его семьи не позволяли делать столь дорогие покупки.

Отметим, что в марте текущего года журналисты "Схем" опубликовали расследование, согласно которому семья Павла Кириленко, сменившего должность председателя Донецкой ОВА на главу АМКУ, за последние несколько лет "обросла" имуществом более чем на 70 млн гривен. При этом недвижимость у родственников Кириленко начала появляться еще, когда возглавлял Донецкую ОГА. Также журналисты установили, что часть всего имущества пользуется сам Кириленко, хотя это не указывает в декларации.

Ранее Телеграф писал, что командира львовского "Беркута" Ростислава Пацеляка, под руководством которого убивали украинцев на Майдане, отпустили на свободу под залог в 1 млн грн.