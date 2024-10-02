Новый сервис "Укрзализныци" уже критикуют за отсутствие некоторых функций и ошибки

Пассажиры уже высказали свои замечания

В среду, 2 октября, АО "Укрзализныця" объявило об окончательном переходе на новый сайт по продаже билетов. Однако пользователи уже обратили внимание на отсутствие некоторых функций, доступных на старом сайте.

Теперь пассажиры могут покупать билеты онлайн через мобильное приложение и обновленный вебсайт национального перевозчика. Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци".

Стоит отметить, что обновленный сайт для покупки ж/д билетов "Укрзализныця" запустила в тестовом режиме еще в мае 2024 года при поддержке Mastercard. Этот период позволил компании выявить и устранить недостатки перед полноценным запуском. В настоящее время "Укрзализныця" продает онлайн 85% билетов, что является одним из лучших показателей в Европе.

Однако, несмотря на новый интерфейс и функционал, пользователи уже высказывают свои замечания и пожелания по поводу работы обновленного сервиса. На официальной странице "Укрзализныци" у Facebook появилось немало комментариев от пассажиров. Собрали для вас самые интересные сообщения:

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что "Укрзализныця" привлекла внимание своими тендерами. В этот раз стало известно, что она выделит 26 миллионов гривен на консультации.