Какие документы нужны, чтобы уволиться со службы в армии: адвокат предоставила полный перечень

Они должны быть нотариально заверены

Во время военного положения при определенных условиях военнослужащие могут уволиться со службы. Для этого им следует предоставить рапорт с определенным перечнем документов.

Как отмечает адвокат Дарья Тарасенко, одной из причин могут быть семейные обстоятельства. Они указаны в законе "О воинской обязанности и военной службе".

К ним относятся:

Наличие трех несовершеннолетних детей. Они не обязательно должны быть кровными. То есть человек может иметь одного-двух детей собственных и другого приемного, или когда у жены есть ребенок от предыдущего брака. Здесь главное, что мужчина содержит трех и более детей, но при отсутствии задолженности по оплате алиментов.

Инвалидность супруги/супруга или инвалидность родителей 1 или 2 группы. Документами, подтверждающими данный факт, являются справка МСЭК и документ, подтверждающий родственные отношения.

Воспитание ребенка с инвалидностью до 18 лет, или совершеннолетнего ребенка, имеющего 1 или 2 группу инвалидности

Самостоятельное воспитание несовершеннолетнего ребенка

Необходимость осуществления ухода на не профессиональной основе за лицами, нуждающимися в нем.

Заметим, что от конкретных семейных обстоятельств зависит перечень документов, которые следует представить. Например, если увольнение по основаниям при наличии у кого-то из родителей инвалидности 1 или 2 группы, то нужно предоставить копию справки МСЭК о назначении группы инвалидности, копию документа, удостоверяющего личность (паспорт) и копию документа, подтверждающего родственные связи между отцом или матерью и военнослужащим (свидетельство о рождении).

Отмечаем, что все документы должны быть нотариально заверены и соответствовать действующим требованиям Минобороны.

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