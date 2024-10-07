Запущенных по Украине "Калибров" станет больше, но есть и хорошая новость

Россияне скорее всего уже не имеют достаточного количества авиационных крылатых ракет

Российские оккупанты могут в ближайшее время наносить больше ударов с применением ракет "Калибр". Это связано с тем, что к запасам российских Х-101/555 "возникают вопросы".

Об этом рассказал эксперт по авиации Анатолий Храпчинский в разговоре с "РБК-Украина". По его словам, накануне россияне выводили в Черное море несколько ракетоносителей с суммарным залпом в 48 ракет.

Эксперт отмечает, что это скорее всего было сделано для оказания психологического давления на украинцев, которые ждали новых обстрелов накануне дня рождения Владимира Путина.

При этом он выразил сомнение в том, что сейчас у россиян есть большие запасы авиационных крылатых ракет вроде Х-101 или Х-55/555, которые активно использовались во время предыдущих массовых обстрелов. Поэтому в скором времени они не будут главным оружием российского террора.

"Что касается "Калибров", то они в свое время за счет потери большого количества носителей смогли накопить данный тип ракет. Поэтому вполне вероятно, что в ближайшее время мы будем видеть большее применение "Калибров", чем крылатых ракет класса Х-101", — добавил Храпчинский.

Как сообщалось ранее, россияне также периодически применяют против Украины свои распиаренные ракеты "Кинжал", которые регулярно сбиваются возле Киева. Хотя оккупанты используют их и по другим целям, но обычно они летят одним и тем же маршрутом.