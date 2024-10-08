Украинцы смогут получать пенсии новым способом: нардеп раскрыл детали

Система будет работать удобнее и оперативнее

В Украине готовят законопроект, который предусматривает возможность выплат пенсий через платежную систему "Новой почты". Это даст возможность более оперативно получать деньги.

Об этом в эфире Новини.Live сказал народный депутат Украины Тарас Тарасенко. По его словам, "Новая Почта" может стать субъектом пенсионных выплат.

Документ предусматривает, что "Новая почта" через свою платежную систему NovaPay может стать наравне с государственными учреждениями, такими как "Укрпочта" и "Ощадбанк" оператором пенсионных выплат.

"Они ("Новая почта" , — Ред.) также говорят, что у них большая сетка и это будет удобнее и оперативнее работать, чем "Укрпочта", в селах", — подытожил Тарасенко.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что летом текущего года произошли изменения начисления пенсий и помощей для получателей через "Укрпочту". По слова Тараса Тарасенко, с того момента можно производить выплату и доставку пенсии на основе электронных выплатных списков. В таком случае нет нужды в бумажных документах, если есть альтернатива.