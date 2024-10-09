Является одним из рекордсменов по выступлениям в Украине: где сейчас легенда отечественной музыки Dj Tapolsky

Мужчина пошел защищать Украину сразу после вторжения россиян

Многие публичные личности с начала полномасштабного вторжения россиян стали на защиту родины. Одним из таких был известный украинский диджей Dj Tapolsky.

Анатолий Топольский сейчас сменил музыку на борьбу с российским агрессором. Кто он и чем занимался раньше – расскажет "Телеграф".

Что известно о Dj Tapolsky

Мужчина появился на свет в 1976 году в Богуславе Киевской области. Папа был военным, а мама – бухгалтером. Некоторое время жил в Индии, поскольку отец получил работу военного атташе. Там он отправился в местную школу и параллельно интересовался музыкой. Так, парень начал покупать первые диски и устраивать вечеринки.

Через некоторое время семья вернулась в Украину, и Анатолий поступил в Днепропетровский металлургический институт. Это было не его, так что Топольский размышлял, чем ему заниматься.

В 1995 году получил работу звукорежиссера, а затем и начал вести собственную программу с подборкой электронной музыки на радиостанции "Мрія" в Днепре. А через год стал играть в ночных заведениях. Впоследствии начал работать в Днепре артдиректором в клубе "Плотина".

Позже получил звание "драм-н-бейс диджея" в Украине. Через некоторое время переехал из Днепра в Киев, но долго не мог трудоустроиться. На всех радиостанциях получал отказы, потому что тогда электронная музыка не имела высокого спроса.

Впоследствии мужчине удалось получить работу на SuperNova, где вел несколько программ в стиле эйсид-джаз. Однако его все еще привлекало направление драм-н-бейс, поэтому перешел на радио Kiss FM, где вел программу Time2Bass. Диджей также пробовал свои силы в журналистике, дописывая в молодежный журнал X3M.

Карьера Топольского двигалась вверх и стал ездить с выступлениями по разным городам Украины. Основал свой лейбл, стал резидентом KaZantip. Устраивал мероприятия, которые объединяли музыкантов, заинтересованных в диджеинге. Также учредил фестиваль "Идеология" в стиле драм-н-бейс.

Топольский является одним из тех диджеев, которые дали больше выступлений в Украине. В течение 7 лет он вел программы как диджей на разных радиостанциях. Последний раз появлялся в эфирах в 2015 году.

Когда Россия напала на Донбасс, стал собирать средства для украинских военных. В частности, устроил фестиваль "Так, я люблю Україну" в поддержку Вооруженных сил с группами "Скрябин", "ТиК", O.Torvald, Тоней Матвиенко. В течение 9 месяцев служил в зоне АТО минометчиком.

Где сейчас Dj Tapolsky

С начала полномасштабного вторжения россиян встал на защиту родины. В течение 2 лет он служил в 47-й бригаде, которая была в горячих точках, в том числе под Авдеевкой. Параллельно со службой создавал ремиксы на треки разных исполнителей: "Океан Эльзы", Roxolana, The Hardkiss.

Фото из сети

Мужчина на протяжении 9 лет был в браке с диджеем Анастасией Топольской, более известной как Dj Nastia. Хотя, по словам диджея, они не жили совместно с 2009 года, просто не оформляли развод. У супругов есть общая дочь. Впоследствии она стала женой экс-нардепа Сергея Лещенко, с которым развелась в 2022 году. Между тем, весной 2022 года Топольский женился на своей избраннице Сандре Смирновой.

Фото из сети

А в 2024 году Топольский присоединился к проекту "Культурный десант". Дебютное благотворительное выступление диджей дал у стелы "Донецкая область". В то же время во время сетов собирает средства на нужды защитников. Кроме этого, диджей создал общий поэтический сет вместе с военным и музыкантом Павлом Вышебабой в Киеве.

В сентябре Dj Tapolsky выступил на фестивале Burning Man 2024 в США. Он провел сет возле инсталляции I’m Fine, которая символизирует несокрушимость украинцев и напоминает посетителям о войне в Украине.

Фото из сети

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