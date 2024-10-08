Возглавлял Минобороны во время АТО: куда пропал экс-министр обороны Полторак

Экс-министр исчез из публичного пространства

Степан Полторак – известный украинский генерал, бывший министр обороны, экс-командующий Национальной гвардии. Он прошел долгий путь в военном деле, а также занимался научной деятельностью. В частности, руководил оборонным ведомством, когда Путин начал вооруженную агрессию в Донбассе.

"Телеграф" расскажет больше о бывшем чиновнике, какой была его деятельность и чем он занимается сейчас.

Что известно о Степане Полторак

Мужчина родился в 1965 году в Одесской области. Учился в военном училище МВД СССР в Кирове. Впоследствии получал образование в Военной академии Вооруженных сил Украины. Начал военную службу в 1983 году, занимая разные должности, начиная от командира взвода, а затем и батальона, бригады.

В начале 2000-х военный был назначен начальником Академии внутренних войск МВД. Параллельно вел научную деятельность. В частности, в 2003 году защитил диссертацию по теме "Педагогические условия формирования умений командира подразделения у будущих офицеров МВД Украины". Через 4 года получил звание генерал-лейтенанта.

А вот узнаваемым и медийным Полторак стал после Революции Достоинства в 2014 году. Этот год стал плодотворным в карьере мужчины. Тогдашний исполняющий обязанности Александр Турчинов назначил его командующим Национальной гвардией Украины. Тогда же отмечен высшим званием — генерал-полковник.

Фото: "Слово и Дело"

В том же 2014 Полторака назначают министром обороны. Интересно, что перед тем, как вступить в должность, генерал проходил детектор лжи. Так, он стал первым в Украине министром, который проходил такую процедуру.

Через год пятый президент Украины Петр Порошенко присвоил Полтораку звание генерала армии Украины. Параллельно входил в состав Совета национальной безопасности и обороны. На период деятельности генерала пришлось начало вооруженной агрессии России против Украины на Донбассе. Именно он давал пресс-конференции, на которых рассказывал, что происходит на поле боя. Также занимался реформой, которая должна была приблизить украинскую армию к стандартам НАТО.

Фото из сети

В 2018 году Полторак уволился с военной службы, но продолжил возглавлять Минобороны как гражданское лицо. Поговаривали, что министр пошел на такой шаг, чтобы остаться на должности, потому что с 2019 года ведомство должен был возглавлять гражданский. В том же году защитил диссертацию по государственному управлению и стал доктором наук.

В 2019 году в сети распространилась информация, что президент Владимир Зеленский якобы толкнул Полторака. Это произошло во время презентации мобильных жилых модулей для военных. Однако пресс-секретарь Минобороны сообщила, что это манипуляция СМИ, и все было корректно. В том же году генерал подал в отставку.

Чем сейчас занимается Полторак

Бывший министр обороны сейчас практически не ведет социальные сети. Перед полномасштабным вторжением россиян он распространил пост, в котором призвал украинцев к единству, когда враг уже находился возле границ страны. Экс-чиновник отметил, что украинцев должны объединяться вокруг армии, ведь только так можно противодействовать агрессору.

Фото: Фейсбук Степана Полторака

А в декабре 2022 Полторак поздравил военных с Днем Вооруженных Сил. Генерал отметил, что гордится своим сотрудничеством с разными представителями военного дела и поблагодарил их за службу.

С тех пор никаких упоминаний об экс-министре в сети нет. Поэтому неизвестно, где он находится и чем занимается.

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