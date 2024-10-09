Рада поддержала важный законопроект о сделке со следствием для коррупционеров, в чем его суть

Законопроект был поддержан Национальным антикоррупционным бюро Украины, а также Специализированной антикоррупционной прокуратурой

В среду, 9 октября, Верховная Рада в рамках первого чтения поддержала законопроект о сделке со следствием по коррупционным делам. Этот текст поддержали и САП и НАБУ, также он отвечает нашим международным обязательствам.

Об этом в своем Telegram-канале написал народный депутат Ярослав Железняк. Он отметил, что сразу у нескольких фракций были опасения насчет голосования за законопроект сразу в целом.

"За основу — 268 (голосов, — ред.). Законопроект (№ 12039, — ред.) не голосовали сразу в целом, так как в зале были предостережения относительно этого от двух фракций", — сказал Железняк.

Народный депутат также объяснил в чем заключается суть данного законопроекта.

вводится новая статья, позволяющая в случае сотрудничества со следствием через разоблачение соучастников и возмещение вреда назначать меньший срок заключения , чем требует кодекс. Например, 5 вместо 8 лет.

, чем требует кодекс. Например, 5 вместо 8 лет. при этом суд сможет определить как дополнительное наказание достаточно большой штраф — это 102 миллиона гривен максимум за особо тяжкое преступление, более 4 миллионов гривен за тяжкое преступление

— это 102 миллиона гривен максимум за особо тяжкое преступление, более 4 миллионов гривен за тяжкое преступление суд сможет в таких случаях конфисковать имущество фигуранта, если этот вид наказания будет согласован.

если этот вид наказания будет согласован. данный механизм не будет применяться к организаторам преступных схем, за исключением случаев, когда организатор разоблачает другого организатора.

в случае, когда речь идет о преступлениях меньшей тяжести и если это не большие схемы без соучастников, то уменьшенное заключение сможет получить фигурант, который полностью возмещает ущерб, платит штраф и может получить дополнительно конфискацию.

В объяснительной записке к законопроекту говорится, что "целью принятия проекта Закона является усовершенствование национального законодательства в части положений, определяющих заключение соглашений о признании виновности в уголовных производствах в отношении коррупционных уголовных правонарушений и уголовных правонарушений, связанных с коррупцией".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Верховная Рада Украины поддержала законопроект 11379-д, предусматривающий освобождение от мобилизации украинцев в возрасте до 25 лет.