В ВСУ поймали "крота" из Одессы: он хотел помочь россиянам нанести удар по своему подразделению (фото)

Мужчине грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества

Служба безопасности Украины поймала агента российских спецслужб, который мобилизовался на службу в ВСУ. Он собирался скорректировать удары противника по своему же подразделению.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ в четверг, 10 октября. Отмечается, что "кротом" оказался 30-летний житель Одессы. Он был завербован через Telegram-каналы, в поисках быстрого заработка.

"Сначала фигурант выполнил "тестовую задачу" врага, а затем в августе 2024 года по указанию российского куратора поступил на военную службу в одну из воинских частей ВСУ. Служба безопасности Украины документировала каждый шаг подрывной деятельности предателя и задержала его "на горячем", когда он готовился отправить секретные координаты в РФ", — говорится в сообщении.

В ходе расследования было установлено, что главными целями россиян были учебные центры и пункты постоянной дислокации сил ПВО, куда устроился их "крот". Российские военные надеялись нанести огневое поражение по объектам в то время, когда там будет максимальное количество украинских защитников.

При этом, сам "крот" намеревался скрыться за пределами воинской части, чтобы в дальнейшем продолжить корректировку огня.

В ходе обысков у него обнаружили мобильный телефон, в котором были подтверждения коммуникации с российской стороной.

Мужчине было сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). Сейчас он находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что СБУ задержала харьковского банкира, который работал на Россию.