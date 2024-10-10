Ураган "Милтон" разносит Флориду. Впечатляющие кадры стихийного бедствия

Соцсети облетели кадры урагана из Флориды

В Соединенных Штатах Америки продолжает бушевать ураган Милтон, который может стать одним из самых сильных штормов в США за последние 100 лет. Метеорологи присвоили ему 5 уровень опасности, но не исключено повышение до 6 уровня, более смертоносного. В сети появились видео, как ураган накрыл разные города Штатов.

Об этом сообщает "Телеграф". Сообщается, что ураган сильно ударил по штату Флорида. Пользователи соцсетей опубликовали соответствующие видео.

Также ураган снес дом престарелых во Флориде, о чем сообщает Bild. Шторм разрушил дом престарелых Spanish Lakes Country Club примерно в 50 километрах к северу от города Уэст-Палм-Бич.

Ураган оставил без света миллионы людей в штате Флорида. Также сильный ветер сорвал крышу бейсбольного стадиона "Тропикана-Филд" в городе Сент-Питерсберг.

Также сообщается, что ураган привел к якобы затоплению самого большого по площади и самый посещаемый центр развлечений в мире Disney World в штате Флорида. Его не стоит путать с парком развлечений Disneyland в городе Анахайме (штат Калифорния).

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в США недавно уже бушевал мощный ураган. Многие округа и населенные пункты Флориды еще до выхода урагана на берег оказались затоплены.