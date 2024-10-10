"Фемида не слепа, она просто спит": судья Рыбак заснул прямо во время слушания дела (видео)

Судья Иван Рыбак прославился тем, что принял ряд крайне сомнительных решений

Судья Киевского апелляционного суда Иван Рыбак, действия которого фактически позволили недобродетельному подрядчику Минобороны Николаю Петренко бежать за границу, отличился на заседании по делу семьи Гринкевичей. Последние, напомним, подозреваются в масштабном хищении денег на нужды военных.

Рыбак во время заседания буквально уснул. Видео завирусилось в сети.

На кадрах видим, как судья тихонько посапывает во время рассмотрения дела и лишь иногда реагирует на отдельные слова, пытаясь открыть глаза. Правда, ему это не очень удается. "Фемида не слепа, она просто спит", — подписали видео пользователи сети.

Как отмечает ТСН, судья Иван Рыбак прославился тем, что принял ряд крайне сомнительных решений: например, по делам подозреваемого в коррупции бывшего судьи Игоря Петрика, экс-руководителя ГП "Объединенная горно-химическая компания" Руслана Журила, экс-помощника Николая Азарова и директор "Танос Текнолоджи" Николая Петренко и т.д.

В базе "Миротворец" его фамилия указывается в так называемом списке "судей Майдана". Фонд "Деюре" утверждает, что Рыбак входил в коллегию судей, отпустивших под домашний арест Дмитрия Садовника, "экс-зама командира роты "Беркут", обвиняемого в убийстве 39 участников Майдана".

Затем Садовник сбежал в Россию и получил там гражданство. Благодаря Рыбаку и членам коллегии судей, судить его за преступления теперь не удастся, пишут наши коллеги из ТСН.

Также репортеры разыскали незадекларированное загородное имение семьи Рыбаков. Коттедж на 300 квадратных метров расположен в селе Тарасовка под Киевом и зарегистрирован на тещу судьи. Кроме того, у Рыбака есть в собственности несколько квартир и элитный автопарк.

Судейскую карьеру Иван Рыбак начал в 2005 году, когда указом президента был назначен на должность судьи Голосеевского районного суда г. Киева. В июне 2011 года Высшая квалификационная комиссия судей рекомендовала назначить Ивана Рыбака судьей апелляционного суда г. Киева бессрочно, где он работает и поныне.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, что новый министр агрополитики "прописался" в квартире тещи за 18 млн. Журналисты указали интересную деталь.