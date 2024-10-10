"Феміда не сліпа, вона просто спить": суддя Рибак заснув просто під час слухання справи (відео)

Суддя Іван Рибак прославився тим, що ухвалив низку вкрай сумнівних рішень

Суддя Київського апеляційного суду Іван Рибак, дії якого фактично дозволили недоброчесному підряднику Міноборони Миколі Петренку втекти за кордон, відзначився на засіданні у справі родини Гринкевичів. Останні, нагадаємо, підозрюються в масштабному розкраданні грошей на потреби військових.

Рибак під час засідання буквально заснув. Відео завірусилося у мережі.

На кадрах бачимо, як суддя тихенько собі посапує під час розгляду справи і лише подеколи реагує на окремі слова, намагаючись розплющити очі. Щоправда, це йому не дуже вдається. "Феміда не сліпа, вона просто спить", — підписали відео користувачі мережі.

Як зазначає ТСН, загалом суддя Іван Рибак прославився тим, що ухвалив низку вкрай сумнівних рішень: наприклад, у справах підозрюваного у корупції колишнього судді Ігоря Петрика, екскерівника ДП "Об’єднана гірничо-хімічна компанія" Руслана Журила, експомічника Миколи Азарова та директора компанії "Танос Текнолоджи" Миколи Петренка тощо.

У базі "Миротворець" його прізвище вказується у так званому переліку "суддів Майдану". Фундація "Деюре" стверджує, що Рибак входив до колегії суддів, які відпустили під домашній арешт Дмитра Садовника, "ексзаступника командира роти "Беркут", обвинуваченого в убивстві 39 учасників Майдану".

Потім Садовник утік до Росії та отримав там громадянство. Дякуючи Рибаку та членам колегії суддів, судити його за злочини тепер не вдасться, пишуть наші колеги з ТСН.

Також репортери розшукали незадекларований заміський будинок родини Рибаків. Котедж на майже 300 квадратних метрів розташований у селі Тарасівка під Києвом і зареєстрований на тещу судді. Крім того, у пана Рибака є у власності кілька квартир та елітний автопарк.

Суддівську кар’єру Іван Рибак розпочав 2005-го, коли указом президента був призначений на посаду судді Голосіївського районного суду м. Києва. В червні 2011 року Вища кваліфікаційна комісія суддів рекомендувала призначити Івана Рибака суддею апеляційного суду м. Києва безстроково, де він працює й нині.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, що новий міністр агрополітики "прописався" у квартирі тещі за 18 млн. Журналісти вказали на цікаву деталь.