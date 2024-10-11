Работал на комбинате и носил густую шевелюру: каким был в молодости экс-премьер Николай Азаров (фото)

Воспитанием Николая Азарова в основном занималась бабушка

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров, который был одним из идеологов экономической политики правительства Виктора Януковича, родился и вырос в Российской Федерации. В сети есть архивные снимки, каким он был в молодости, и на этих кадрах политика сложно узнать.

"Телеграф" решил выяснить, каким был карьерный путь Николая Азарова и чем он занимался. В молодые годы он был худощавым и обладал черной шевелюрой.

Как Николай Азаров выглядел в молодости

Родился Николай Азаров в Калуге в 1947 году, его отец Ян Пахно участвовал в Великой Отечественной войне, а после работал горным инженером. А мама — Екатерина Азарова работала на железной дороге. Воспитанием Николая в основном занималась бабушка.

Николай Азаров в юности

В детстве Азаров любил играть в футбол, ловить рыбу, а также собирать грибы и ягоды. Школу он окончил с серебряной медалью. Затем поступил в Москве в МГУ на факультет геологии и получил красный диплом геолога-геофизика.

Николай Азаров во время учебы (с правой стороны)

После окончания университета, Николай попал в Тулу и работал там до 1976 года на комбинате "Тулауголь" начальником участка и главным инженером. Затем Азаров был заведующим лабораторией и отделом Подмосковного научно-исследовательского угольного института.

Николай Азаров в молодости работал на комбинате

В 35 лет Николай Азаров переехал в Донецк и стал заместителем директора, а после директором Украинского государственного научно-исследовательского и проектно-конструкторского института горной геологии. В этой сфере Азаров трудился до 1995 года.

А с 1990 года Николая пошел в политику. После распада Советского Союза он стал одним из основателей и лидеров "Партии труда" в Донецке. В 1994-1998 годах он становится депутатом Верховной Рады. В 2000 году Николай Азаров вступает в "Партию регионов", а через год он стал ее возглавлять.

Николай Азаров и Виктор Янукович

В правительстве президента Виктора Януковича, Азаров получил должность вице-премьера и министра финансов. А в марте 2010 года "Партия регионов" выдвинула Николая Азарова кандидатом на пост премьер-министра Украины и он был избран главой правительства. В январе 2014 года на фоне событий Революции Достоинства Азаров подал в отставку и покинул территорию нашей страны.

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